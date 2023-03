Pag-iwan ng karera sa Pilipinas at pakikibaka sa Australia, hindi naging madali para sa Idol Philippines 2019 finalist Sheland Faelnar

Disyembre ng nakaraang taon ng lumapag sa Sydney ang buong pamilya ni Bb Faelnar.





"Nag-move kami dito sa Australia, last December 2019 lang. very unexpected actually 'yung pag-move namin dito. That time na sinabi ng mum at dad ko na lilipat na kami dito, talagang shocking 'yun for me, because first of all I have a career, I have so many friends and then all of a sudden bigla kong iiwan lahat ng 'yun," pagbabalik-tanaw ni Sheland Faelnar.





Mga highlight





Anuman ang hilig na gawin ng isang tao, kahit saan man ito mapadpad, mananatili ito sa kanyang puso.

Para sa mang-aawit na si Sheland Faelnar, gagawin niya ang kanyang makakaya upang maipagpatuloy pa rin ang kanyang pagkanta.

Maging maparaan lamang sa paghahanap ng mga bagay na makakatulong sa iyo sa pagtupad ng iyong pangarap.







Iniwan ng dalaga ang kanyang karera at mga taga-hanga sa Pilipinas.





Malaking pagbabago ito para sa 18-taong gulang lalo na para sa kanyang karera lalo na't nagsisimula na itong makilala sa Pilipinas pagkatapos sumali sa Idol Philippines 2019 kung saan isa siya sa mga finalist.





May mga palabas at pagtatanghal na sana na naka-linya niyang gawin. Sheland Faelnar started singing at a very young age and after joining Idol Philippines, her biggest singing competition ever, she's ready to her music career to a higher level. Source: Remond Suarez Photography/Sheland Faelnar's Facebook Bilang bahagi ng pagsisimula ng bagong buhay ng pamilya ni Sheland Faelnar sa Sydney, kinailangan niya at ng kanyang mga kapatid na mag-adjust sa klase ng pamumuhay sa Australia.





Bago umalis ng Pilipinas, nasa kanyang huling taon na dapat sa hayskul ang dalaga. Ngunit dahil nga sa mga pagkakaiba sa sistema ng edukasyon, kinailangan ni Bb. Faelnar na umulit at bumalik ng Year 11 pagdating sa Australia para matugunan ang kailangang ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) bago makatuntong sa kolehiyo.





"Before, when I was in the Philippines, ang gusto ko talaga na i-pursue na profession ko is to become a lawyer. Pero pagdating dito sa Australia, ibang-iba yung system, sa politics and law compared to the Philippines," aniya.





Ngunit sa ngayon nadiskubre ng dalaga na gusto niyang maging isang guro. Kasalukuyan siyang nagtuturo sa mga bata bilang isang voice coach. Sheland Faelnar and whole her family moved to Australia in December 2019 after her dad, who is an architect in Australia, petition them. Source: Supplied by Sheland Faelnar Gayunpaman, bagaman biglaan, labis naman ang tuwa ng kanyang pamilya na lumipat sa Australia dahil makakapiling na nila ang kanilang ama na halos dalawang taon na ring nawalay sa kanila.





Naunang nagtungo sa Australia ang kanilang haligi ng tahanan para magtrabaho bilang isang arkitekto. Source: Sheland Faelnar Sa mga pagbabago na kanyang kinakaharap ngayon sa kanyang pag-aaral at karera, may isang bagay na sigurado si Sheland Faelnar - mananatili ang kanyang pagkanta kahit na nasa bagong bansa na siya.





"Singing is a part of me na po. It's like my passion already. Lalo na po ngayon, na kahit wala na akong sa Philippines, at 'yung career ko ay hindi na doon nangyayari, I think 'yung career ko po na naiwan ko sa Philippines, na-continue ko pa rin dito (Sydney)... I'm using my social media para kahit malayo na ako makikita at mapapanood pa rin ako ng mga nasa Philippines," pagbabahagi ng 18-taong gulang na dalaga.





Sa tulong ng mga nakilala sa simbahan at komunidad Pilipino na kanya ngayong tinuturing na bago niyang pamilya, abala din ngayon si Sheland sa pagkanta-kanta sa mga Pinoy restawran at paghahandog ng mga espesyal na awitin at sorpresa sa mga tao bilang bahagi ng kanyang trabaho sa UTOS group, isang outsource group para sa iba't ibang mga gawain - mapabahay man o opisina.