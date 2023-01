Puno ng talento na babaeng taga-Werribee nagbahagi ng kanyang karanasan sa The Voice Australia Blind Auditions

Marami ng nasubukang auditions ng mga singing shows si Erica sa Australya dati pa, ngunit ang pinaka-di malilimutan niya ay nang makapasok siya sa blind auditions ng The Voice Australia.





Inalala niya ang karanasan bilang intense. Kahit na hindi siya nakakuha ng ikot mula sa mga hurado, nagsabi ang mga ito ng mga maganda at nakakahikayat na bagay. Sinabi ni Boy George, kailangan niyang hanapin ang tamang tono na kakantahin upang maging isang mahusay na artista. Gayun pa man, pinalakpakan siya sa kanyang pagganap.





Nang tanungin kung ano ang nagganyak sa kanyang ipagpatuloy ang musika, sabi ni Erica, "it's the one thing that makes me, me and it's something that I really enjoy and something that I love.





Payo niya sa ibang mga talento, "take very opportunity that you can because you will grow from your experience."





Narito ang isang klip niya sa The Voice Australia Blind auditions.











Tunay ngang si Erica ay hindi mapigil, puno ng talento at mayroong "the voice'.





Erica Padilla with sisters Isabella and Caitlyn after their guesting at SBS Filipino. Source: SBS News