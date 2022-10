Presented by TJ Correa

By Brooke Young

Inihayag ng Australian Technical Advisory Group on Immunisation na ang depinisyon na ng fully vaccinated ay may tatlong bakuna, ang naunang kurso ng dalawang bakuna at ang dagdag na booster shot na ikatlong bakuna.





Bagaman ang plano ay gawing mandato ito sa buong Australia, may mga agam agam na plano ng ibang estado na palawigin ito sa mga byahero galing sa ibang bansa.





Pakinggan ang audio:





Advertisement

LISTEN TO Ilang estado, planong imandato ang ikatlong bakuna sa mga papasok na turista SBS Filipino 11/02/2022 05:54 Play







Highlights





Nauna ng sinabi ni Victoria Premier Daniel Andrews na maari niyang imandato na may ikatlong bakuna dapat ang mga papasok sa buong estado kabilang ang galing sa ibang bansa.

Maari din itong ipatupad sa Queensland ayon kay Premier Anastacia Palaszczuk pero wala pang pahayag ang New South Wales.

Sa South Australia, ilang restriksyon ang niluwagan kabilang na sa outdoor hospitality, fitness industry at bilang ng mga bisita sa bahay.