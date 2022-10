Pagpapaturok ng COVID-19 vaccine sa Australya

Highlights Mahigit 4600 GP ang ngayon ay aprubado na magturok ng bakuna sa phase 1b

Sa mga walang GP, maglalabas ang department of health ng mga listahan ng mga COVID-19 vaccination clinics upang makahanap ka ng malapit na klinika sa iyong lugar

Accessible ang bakuna sa lahat ng mga Australyano at hindi na kinakailangan ang medicare upang makapagpaturok

Ang pagbabakuna sa Australya ay ibibigay sa limang priority stages, mauuna dito ang mga high risk group.





Kung hindi mo pa alam kung saang kategorya ka, maaring iaccess ito sa eligibility checker na makikita sa website ng gobyerno online.





Sa eligibilty checker, may ilang tanong ang dapat sagutin tulad na lamang ng iyong edad, estado ng kaulusugan at trabaho. Pagkatapos nito, lalabas kung saang phase at kung kelan magsisimula ang pagbabakuna para sa iyong phase.





