Pangmundong Pagbakuna kontra COVID, maaring tumagal ng higit anim na taon

Highlights Kamakailan, hininto ng South Africa ang roll out ng AstraZeneca vaccine dahil sa mga data na nagpakitang hindi ito gaanong epektibo sa bagong strain ng virus

Kailangan pa ang mga masusing pag-aaral sa mga malakihang grupo upang mapatunayan ang bisa ng bakuna

Malaki ang pinagkaiba sa sistema ng kalusugan sa pagitan ng bansang Australia at South Africa

Dapat umanong ibahagi sa mga lumalagong bansa ang bakuna upang masigurong hindi lalabas ang mga bagong COVID variants ayon sa isa sa mga infectous disease experts ng Australia na si Sanjaya Senanayake.





"And if we continue this global vaccine rollout, while in other parts of the world infection continues unchecked, then we will see more sinister strains emerge which might have further impacts on vaccine efficacy. Therefore, if you are a believer in vaccine nationalism, wanting the best impact of vaccination in your own country, you also have to embrace vaccine altruism and ensure that vaccines are delivered in sufficient number and in a timely manner to the developing world."











Advertisement







Listen to SBS Filipino 10 -11 am

Like and Follow on Facebook