Paano makakakuha ng tulong pinansyal ang mga temporary resident sa Australia

Highlights Pinondohan ng pederal na gobyerno ang karagdagang $160 milyon ang 200 charities at ilang mga community groups para tulungan ang mga naghihirap.

Higit 160,000 indibidwal ang nakatanggap ng emergency relief na tulong mula Red Cross Australia.

Ang Emergency Relief ay inihahatid sa pamamagitan ng 197 providers, at higit 1300 outlets sa buong Australia. Para sa kabuang listahan bisitahin ang Department of Social Services’ Grants Service Directory.

Kasamang makakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa gobyerno ang mga naka-temporary visa holders at asylum seekers, sa pamamagitan ng emergency financial assistance.





Ito'y matapos isinailalim sa mahabang lockdown ang ilang estado dahil sa Delta outbreak.





Emergency financial support





Taong 2021 sinimulan ang COVID Disaster payments para sa eligible na mga temporary visa holders na nawalan ng kita dahil sa ipinatupad sa restriksyon.





Bagama’t marami ang natulungan sa programang ito, meron pa ding hindi makakakuha ng tulong.





Ayon sa Red Cross Australia’s Head of Migration Programs, Vicki Mau, marami pa ang kailangang maabot ng tulong.





“May mga sitwasyon na yong mga tao nasa sasakyan na tumira , marami na din ang homeless dahil hindi sila makahanap ng trabaho dahil sa outbreak," kwento ni Mau.





Dagdag nito, may mga lubhang naapektuhan na halus wala nang pambili ng pagkain at gamot dahil sa lockdown.





Yong emergency relief ng Red Cross Australia ay para sa temporary resident visa holders, pati walang visa na hindi naka-access sa Centrelink at income support.

Kasama sa tulong na pwedeng ibahagi ng Red Cross Australia ay $200-$400 na kabayaran para sa mga indibdiwal at may pamilya, para makabili ng pagkain at mga gamot.





“Pwede sila mag apply sa online, sa redcross.org.au/emergencyrelief. Kung may visa sila, ilagay lang ang details. Kung wala, kami ang tatawag, at kakailanganin din ang bank statement."





Simula ng nagkapandemya, pinondohan ng karagdagang $160 milyon ang halos 200 charities at ilang mga community groups para tulungan ang mga naghihikahos .





Dagdag pa ni Gary Page ang emergency relief coordinator ng Settlement Services International, malaking hamon ang kanilang hinaharap ngayon dahil sa mas malaki ang pangangailangan ng tao, kaysa kanilang natatanggap na suporta.





“Maraming tao nawalan ng trabaho, at hindi na sila nakakabayad sa kanilang renta sa bahay , meron din mortgage. May mga tao na din nakatira sa mga condemned na mga gusali," sabi ni Page.





Ang Settlement Services International o SSI ay nakakatanggap ng tulong na pondo mula sa gobyerno at pribadong sektor, para ipamigay sa mga nangangailangang temporary visa holders at mga asylum seekers.





Sabi pa nga ng Asylum Seeker Services manager na si Margaret Brickwood tumaas sa 50-100 % ang bilang ng humihingi ng tulong ngayon kompara sa taong 2020. Dagdag pa nito isa sa nagpahirap na makakuha ng tulong ang ilang residente, ay ang ipinatupad na lockdown, sa ilang lugar.





“Dahil sa 5km radius, maraming ang hindi nakakakuha ng tulong dahil hindi sila maka-travel palabas, at ang St Vincent Apollo kung saan ang emergency relief support, hindi na sila makakarating dun."





Food relief program







Kabilang sa tulong na ipinamimigay ng SSI volunteers ang pagkain at iba pang assistance para sa mga pamilya at indibidwal , kada araw ng Martes at Huwebes sa Sydney.





Kwento naman ng Asylum Seekers Services manager na si Margaret, paiba-iba ang klase ng kanilang mga ipinamimigay simula noong magka-Delta outbreak lockdown.





“Ang aming care packages laman noon basic needs, may pagkain yong deliveries ay kada Tuesdays at Thursdays. May pre-prepared meals din mula sa Oz Harvest at Colombo Social, kwento ni Margaret.





Food Rescue Charity OzHarvest is working with several organisations, including Red Cross Australia, to provide food relief to people in need Source: Getty Images AsiaPac





Sa ngayon, umabot na sa higit 160,000 indibidwal ang nakatanggap ng emergency relief na tulong mula Red Cross Australia. Habang ang tulong pinansyal sabi ni Vicki Mau inayos ng mga casework support para sa biktima ng karahasan at pang-aabuso , pati silang mga tinatawag na indibidwal na daling nahahawaan ng sakit.





Suporta para sa mga biktima ng family violence

“Kung may biktima ng pang-aabuso, mga temporary resident visa holders na nawalan ng income pwede silang makahingi ng tulong tumungo sa Red Cross website."





Ang Emergency Relief ay inihahatid sa pamamagitan ng 197 providers, at higit 1300 outlets sa buong Australia. Para sa kabuang listahan bisitahin ang Department of Social Services’ Grants Service Directory .





Kung ikaw ay biktima o may kakilalang biktima ng pang-aabuso tumawag sa 1-800 RESPECT. At kung nasa peligro ang buhay tumawag sa 000.





Listen to SBS Filipino 10am-11am daily