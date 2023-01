Hip Hop at Komunidad sa Mt. Druitt

Available in other languages

Kilala sa kaniyang pangalan sa ebtablado na Esky Emcee o Kumander Escandor, siya ay ipinanganak at lumaki sa Mt. Druitt at Blacktown. Simula sa pagkabata, si Esky ay nagkaroon ng inspirasyon mula sa musikang hip hop bilang isang paraan ng pagtugon sa kaniyang mga karanasan at pagsasalaysay ng mga kuwento. Aniya ang musika ay isang paraan upang mapalakas ang pagkakakakilanlan at makapagbuo ng pagpapapahalaga.











Ang hip hop ay nagbigay-daan upang siya ay lumahok sa mga kaganapan katulad ng Worlds Collide Concert at mga Art Installation at sa Sydney Sacred Music Festival. Ang kaniyang kasalukuyang tungkulin assistant manager at youthworker sa Mt. Druitt Street University ay kinakakitaan ng kombinasyon ng musika at mga serbisyong pangkomunidad. Ang Mt.Druitt Street University ay nagbibigay ng mga serbisyong pangkomunidad sa mga kabataan sa pamamagitan ng case work at mga gawaing nakabatay sa sining.