Paano humingi ng dagdag sweldo sa trabaho

Paano po ba ang tamang pag-negotiate ng salary increase?-Geleen Hello, kamusta po? In a few months, mag-a-anim na taon na ako sa media company na pinagta-trabahuhan. Aware ako kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon para sa nakakarami dahil sa pandemya…Pero I was just wondering kung pwede po ba akong humingi ng raise? Naisip ko rin na baka bad timing pero tiwala ako sa aking kakayahan at na-contribute sa kumpanya before nagka-pandemic…kaya umaasa akong mapag-bibigyan. Pero honestly, first time ko pong hihingi ng raise. Paano po ba ang tamang sa pag-negotiate ng salary increase?