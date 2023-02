Musika tulay sa koneksyon at kasanayan

Highlights Ang world music cafe ay bahagi ng multicultural enterprise development project ng pamahalaan

Layon nitong mailabas ang mga kagalingan at sosyal na koneksyon ng mga bagong Australyano

Bida ang pagkain at musika sa kaganapan

Ang world music cafe ay isang social enterprise na dinisenyo upang mabigyang pansin ang kasanayan at koneksyon ng mga bagong australyano sa pamamagitan ng mga awit at instrumento na dala nila mula sa buong mundo.





“World Music Café is about connecting people from various walks of life, regardless of their heritage, colour or creed. Its about networking, and bringing that togetherness and harmony. We harmonise by giving people a great time, events. People love having a good time and great food. Feeling free I guess and that’s what it's about. It's about networking providing opportunities to people of migrant backgrounds," ayon sa event master ng kaganapan na si Chisenga Katongo.























