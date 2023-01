Paano maapektuhan ng mga pagbabago sa visa ang mga international students

HIGHLIGHTS Ang mga pagbabago sa visa ay patunay na kinikilala ng Australya ang kahalagahan ng mga international students sa ekonomiya ng bansa

Marami pa rin ang umaasa na makakapag-aral at makakabalik sa Australya

Mga pagbabago sa visa ipinaliwanag ng isang registered migration agent

Paniwala ng Philippine lawyer at Australian registered migration agent ng Mates International na si Edmund Cyril Galvez na ang mga pagbabago sa visa na inanunsyo ng gobyerno ay patunay na kinikilala ng Australya ang kahalagahan ng mga international students sa ekonomiya ng bansa.





“International students have been contributing much to the economy of Australia and the changes gives assurance to international students because we can’t eradicate the fact that international students play a lot in the economy of the Australian society.”





Sa kabila ng epekto ng pandemya, dagdag niya marami pa rin ang umaasa na makakapag-aral at makakabalik sa Australya.





“The Australian education has a world-class education system and many are still asking us when the borders will open so that offshore student applicants can lodge their visas. While onshore students are still applying for the extension or further application of a new student visa.”























