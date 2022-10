Ano nga ba ang magiging epekto sa ugnayan ng Australya at Pilipinas ng susunod na ihahalal na Pangulo?

Highlights Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamatagal na may bilateral relationship sa Australia at noong 2021, ipinagdiwang ang ika-75 na taon ng relasyon ng dalawang bansa.

Nasa mahigit tatlong daang libong may dugong Filipino ang nakatira sa Australia at libo libong international students at manggagawa.

Bukod sa ekonomiya, kalakal, education tourism at immigration, mahalaga rin ang magiging posisyon ng susunod na lider ng Pilipinas sa isyu ng Foreign Policy lalo na ang pinagtatalunang West Philippine Sea.

Sa pagpili ng bagong lider ng Pilipinas at Australya, tila malaki ang magiging epekto sa mga foreign policy at pulitika sa rehiyon ng Asya Pasipiko.





"Multilateral approach"





Magkaiba ang polisiyang nais ipatupad ng dalawang pangunahing kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas.





Ayon kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Junior, nais niyang ipagpatuloy ang bilateral negotiation at kasunduan sa pangingisda sa China na tila kapareho sa ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na itinuturing na kaibigan ang China.





Sa panayam ng The Chatroom ng PTV… sinabi nitong kailangan ang pakikipag-usap sa China.





"There’s no need for us to be in conflict sa ibang bansa except halimbawa itong meron tayong conflict sa west Philippine Sea sa China sa mga conflicting claims. You have to remember its not only with China, meron ding ASEAN members na pareho ang claim sa atin. I still na kahit may mga conflicting claims, kailangan natin kausapin pa din We have to engage, hindi yung sasabihin natin na ayoko makipag usap. Nagharden ang positions dahil we went to court and that was maybe alam.. Mo magkaibigan nag-away pwede pa aregluhin yan pero pag nagsama ka ng abogado wala na.. Magmamatigas na yan."





Idadaan anya nito sa “multilateral approach" ang pagharap sa isyu ng West Philippine Sea.





Balak nyang humingi ng tulong sa ASEAN o Association of Southeast Asian Nations at United Nations Kasabay ang pagpapadala ng delegasyon sa Beijing para sa dayalogo kay Chinese President Xi JinPing upang maresolba ang isyu.





"Its and advantage that we are so strategically important because of our geographic location but also puts us in a precarious situation aksi magkabila nga na malalaking superpower ang nandyan so we just have to work for national interest but in specific cases we have in the West Philippine Sea, I cannot see another alternative except for engagement kasi hindi naman natin pwede sabihin eh talagang hindi na maayos yan."





"Proactive approach"





Diplomasya, impormasyon, militar at ekonomiya naman ang nais gamitin ng isa pang kandidato na si Vice President Leni Robredo para sa maagap at makabayang hakbang upang hindi ma-bully ang Pilipinas ng mga makapangyarihang bansa.





Sa naging panayam ng Rotary Club of Manila… sinabi ni Robredo na mas may benepisyo ang foreign policy na hindi pumapabor sa isang bansa lamang.





"For me, it will always be beneficial to us to have an inclusive and independent foreign policy as opposed to one which favours specific country. That being said with China, we will collaborate with them in areas that we have no conflict such as trade and investment much like what Vietnam has been doing but when it comes to the West Philippine Sea we cannot deal with them without their recognition on the Arbitrary ruling for example we only agree to joining exploration with them if there's first a recognition of our rights as declared by Arbitral Tribunal. As for the UNited States being one of our oldest ally, we will continue strengthening relations with them especially given the fact that a lot of Filipinos are working and living there but we want to create better ties especially with areas of protection for citizen, increasing exports, bolstering trade, military and intelligence capabilities and of course protecting the West Philippine Sea"





Nais nyang makipag ugnayan sa taumbayan para magkaroon ng pambansang consensus o desisyon. Palalakasin din ang relasyon sa mga bansang may kapareho ng paniniwala sa isyu, popondohan ang militar at papaigitingin ang ekonomiya.





"We also need to strengthen our diplomatic relations all other allies , the ASEAN countries, EU, GReat Britain , Australia and all the other. And in the countries where there are large concentration of OFWs, we do all we can to cement bilateral agreement with them to ensure the protection fo Filipinos and to ensure satisfctiry labor for them. We will be open with working to everyone as long as its the best interest of the Filipino People"





Security pact





Samantala nakatutok naman ang Australia sa pagpapatatag ng relasyon sa Asya Pasipiko at pambansang seguridad lalo at nakikitang unti-unting lumalawak ang impluwensya ng Tsina sa nasabing rehiyon.





Kamakailan lamang, mainit na usapin ang naging kasunduan ng China at Solomon Island kung saan pumirma ang dalawang bansa ng security pact.





Magkaiba ang paraan ng dalawang malaking partido na Labor at Coalition pero pareho nitong nakikita ang posibilidad ng panganib at banta mula sa China sa larangan ng geopolitics sa rehiyon.





Ika-21 ng Mayo ang halalan sa Australya habang ika-9 naman sa Pilipinas.





Bukod kina Ginoong Marcos at Ginang Robredo… tumatakbo din sa pagkaPangulo sina Ernie Abella, Leody De Guzman, Norberto Gonzales, Panfilo Lacson, Faisal Mangondato, Jose Montemayor Junior, Isko Moreno at Manny Pacquiao.