Bakit hindi muna magpapabakuna ang isang nurse na buntis

Highlights Ipagpapaliban muna ng ilang mga babaeng buntis ang pagpapabakuna kontra COVID-19 dahil sa kakulangan ng ebidensya

Sang-ayon si Ms Saavedra sa bakuna pero nais niyang protektahan ang kanyang sanggol

Wala pang anunsyo sa kanilang ospital kung paano ang roll out at management ng bakuna

“Little is known about the potential effects. I still have doubts because of course I want to protect my baby. I might just not have this. I'll wait until I give birth.”





Hindi muna magpapabakuna kontra COVID-19 ang nurse mula sa Sydney na si Lori Saavedra dahil sa kakulangan ng data tungkol sa mga epekto ng bakunang COVID-19 sa mga buntis.





Si Ginang Saavedra ay isa sa maraming mga frontline health care workers na kasama sa phase 1 rollout ng bakuna sa Australia.





Ani Ginang Saavedra, magpapabakuna lamang siya kung mayroon ng sapat na pag-aaral tungkol sa kaligtasan ng bakuna sa mga buntis.





