Ilang Filipino shop owners, nangangamba sa pagsulpot ng higanteng kakumpetensya sa pagtitinda ng Pinoy food products

Highlights Pagtaas ng demand ng Filipino ingredients ang rason sa paglago ng mga Filipino shops

Maliliit na negosyante, nangagambang malugi dahil sa pagtaas ng kumpetisyon

Paghingi ng apila ng mga may ari ng Filipino shops sa embahada ng Pilipinas dito sa Australia

Ang pagkamiss sa mga pagkaing pinoy ang nagtulak sa Filipinang si Vicky Ogilvie para magbukas ng isang Filipino grocery store sa Mackay. Kahit matagal nang naninirahan sa Australia pagkaing Pilipino pa rin ang gusto ng kanyang panlasa.





Dagdag pa sa nagpalakas ng kanyang loob ay ang pagdami ng pinoy na nagtatrabaho at naninirahan sa Mackay. Tiyak daw kasi na may bibili ng kanyang paninda.





Sa ngayon kasi ay tatlo lamang ang Filipino grocery store doon.





Advertisement

Pero isang araw, habang naglalakad sa loob ng isang malaking grocery store sa isang mall nagulat siya sa isang estante, nakahilera ang iba't ibang klase ng produktong pinoy.





May sardinas, may toyo, suka, patis, spaghetti sauce, mga tsitsirya at iba pa. Napahawak daw siya sa kanyang dibdib at hindi maiwasang mag- alala dahil may posibilidad na ang mga produktong kaharap niya ngayon ay siyang unti unti papatay sa kanyang maliit na negosyo.





"My business will be dead. I can’t compete with giant company like Woollies because they get directly to the manufacturer, but as a small business we just get to the small supplier we cannot compete to the price" ayon kay Vickie





Hanggang ngayon hindi pa rin daw sya nakakabawi mula noong isang taon dahil naman sa pandemya, ngayon naman dinagdagan pa ng isa pang isipin.





"My sales went down to 30%, but until now its down more than that. It didn’t went back sinced last year. I'm thinking to close it now" dagdag niya.





Baka kasi hindi na siya makabayad ng renta sa inuupahang pwesto, kasama pa ang sari saring bayarin.





Aminado din sila na hindi nila kayang makipag sabayan sa presyo dahil hindi sila direktang umaangkat ng produkto sa manufacturer kundi sa maliliit din lamang na mga supplier. Siyempre kailangan nilang patungan ang presyo para kahit paano ay tumubo.





Pero may iba namang negosyante na positibo pa rin ang tingin kahit may naka- ambang higanteng kakumpetensya. Tiwala daw siya sa kanyang mga suki. Bukod kasi sa kumpleto na halos ang kanyang mga paninda, nakabuo na rin ang iba ng pagkakaibigan at pagdadamayan sa oras ng problema na hindi mo makikita sa ibang mga tindahan. Ika nga only Pinoy.





"Sa kabayan kasi lahat nadoon na, sadyain ko talaga kapag marami akong bibilhin kasi lagi ako bumibili ng mga steamed saba mga saging, yun binibili ko wala naman kasi sa Woollies." ayon kay Kokie Larsen





Ayon naman sa mamimiling si Juvy Baldwin "Support local Filipino product at negosyante hindi yung malalaki na supermarket"





Aminado naman ang ibang konsumer na mas maalwan ang mamili sa mall lalo na kung naroon ng lahat ang kailangan produktong Pilipino, pero naniniwala ang consumer na si Jing na ‘hindi gaanong maapektuahan ang mga Asian shop sa bansa.





"Tingin ko naman hindi sila malulugi kasi limited pa lang naman ang mga ang pinoprovide ng Woollies"





Sa kabila nito, nag iisip na ng ibang paraan ang mga filipino bussiness owners, plano nilang sumulat sa embahada ng Pilipinas para humingi ng tulong at mapag-usapan ang isyu. Hindi naman daw masamang magnegosyo hiling lang nila na sana kapain din ng malalaking kumpanya ang sitwasyon ng mga tulad nilang maliliit na negosyante.





ALSO READ/LISTEN TO





READ MORE Australia’s mainstream supermarket increases its Pinoy food offerings







Listen to SBS Filipino 10am-11am daily





Like and follow us on Facebook for more stories