Ilang kumpanya, hirap pa ding makakuha ng mga tauhan dahil sa kakulangan ng manggagawa

Sa kabila ng pagtaas ng unemployment rate sa bansa ay nananatili pa ring hamon sa ekonomiya ang problema sa kakulangan ng mga mga manggagawa o labour shortage crisis.





Lumalabas na ang sektor ng hospitality and tourism management ang isa sa mga pinakaapektado sa problemang ito.





Pinatunayan ito ni Gideon Pangilinan, isang Filipino head chef ng isang restaurant sa Gregory Hills, New South Wales.



Chef Gideon Pangilinan Bilang head chef ay kasama na sa kaniyang responsibilidad ang paghahanap ng mga kitchen hands.





“Ngayon lang namin na-experience yung struggle to look for staff especially kitchen hands kasi majority who worked for us were students and foreign workers who left for good kasitehy cant financially support themselves during lockdown," kwento ni Chef Gideon.



Hanggang ngayon, we are still looking and hiring for more staff especially parating na ang Christmas season which we all know is very in demand and busy. Chef Gideon Pangilinan

Bukod sa pagkakaroon ng maayos at propesyonal na lugar ng trabaho ay umaasa si Chef Gideon at iba pang negosyo sa “word of mouth” bilang pinakaepektibong paraan upang makapanghikayat ng mas maraming aplikante.





Halos ganito rin ang diskarte ng isang negosyanteng Pinoy sa Melbourne na si Daniel Bernardo.





Naka focus ngayon si Daniel sa pangangasiwa ng kaniyang negosyo na cleaning services.



Cleaning Service Owner Daniel Bernardo Isa sa mga paraan niya para makahanap ng mga trabahador ay ang paggamit ng social media.





“I'm just advertising to as many avenues as possible, sa facebook pages. I'm going to try Seek pero I know medyo mas mahal siya kaysa sa Indeed. Baka pwede rin ako gumastos ng courses for proper accreditation so these are the things that I'm going to try soon.," lahad ni Daniel.





Kung may mga negosyo at industriya na hirap maghanap ng mga empleyado, may ilang job seekers din ang nahihirapan pa ring makapaghanap ng trabaho.





Tulad ni Daryl Joshua Romero na isinasa-alang alang ang maraming bagay bilang bagong migrante.



International Student Daryl Joshua Romero "Medyo mahirap siya ngayon kasi hindi ko alam kung anong website pupuntahan since student pa lang and anyone wants to find a job syempre wants something that pays good and community sa workplace, kino-consider ko din yun," saad ni Daryl.





Ipinapakita rin sa nasabing census na malaking porsyento sa labour workforce ng Australia ay binubuo ng mga migrante o mga manggagawa na mula sa ibang bansa, kabilang na rito ang mga Pinoy.





Kasama sa bagong ulat ng statistics bureau ay ang datos na magpapatunay na may pagtaas din sa bilang ng mga international students ngayong taon.