Isyu ng kababaihan inaasahang mabigyan ng solusyon at pundo ng gobyerno

Magreretiro na sana si Debbie Gunn bilang isang Disability support worker ngayon. Nagulat ang singkwenta y tres anyos na si Debbie ng kukunti pa lang ang kanyang superannuation contribution.





"It's really scary. Looking at the balance that I will have at age 60, there is no way I can reasonably retire, or partially retire, and do that comfortably and have any semblance of a lifestyle. I will have to continue working, and this is a physically intense industry, so it's going to be tough. It may mean that I have to make some really serious lifestyle choices if I physically can't continue in the role that I'm doing," kwento ni Debbie.





Tatlumput anim na taon na sa serbiyo si Debbie at dahil di pa sapat ang kanyang kontribyusyon di na nya alam kung paano nya tutustusan ang kanyang patanda.





Advertisement

"I'm not talking about luxury lifestyles - you know, holidays overseas several times a year - I'm talking about the difference between putting food on the table and paying the bills. It's just not good enough. I'm sick of it, and I want to see some real action happen for women.," dagdag pa nito.





Dito sa Australia, 40% na mas mababa ang superannuation ng mga kababaihan kaysa mga lalaki ibig sabihin ang average na matatanggap ng isang normal na retiree ay nasa $113000 lamang. Kaya ito ang isa sa mga problema na inaabangan na sanay mabigyang ng pansin ng mga tulad ni Debbie ngayong isasapubliko na ang federal budget sa taong ito. Ayon sa general manager sa superannuation at investments company na Colonial First State na si Kelly Power, kahit lumulubo ang populasyon ng mga kababaihan na nagtatrabaho sa ngayon mahaba pa din kung tawirin ang gendered superannuation gap.

















gPrime Minister Scott Morrison na ang nagsabing tutugunan nila ng pansin ang sinasabing “ women problem”.

Hinihikayat ng mga eksperto ang mga kababaihan na komunsulta sa mga financial expert para maiwasan ang maraming isyu pagdating sa panahon ng retirement.

Nanawagan din ang mga eksperto na sanay isamang bayaran ng gobyerno ang parental leave ng mga kababaihan at tapusin ang tinatawag na gendered pay gap.







"Superannuation guarantee employer contributions are a percentage of your salary, and we know that, on average, women earn less than men, so they're starting off with a l ower superannuation amount. In addition, many women take time off to have children and return to the workforce part-time. In many cases, when they're on parental leave, people aren't paid any superannuation during that period. So when you start to add up that impact, and you take into account compounding interest and returns, that can have a really meaningful impact when you hit retirement age, " ayon kay Power.





Nanawagan ngayon si Power na sanay isamang bayaran ng gobyerno ang parental leave ng mga kababaihan at tapusin ang tinatawag na gendered pay gap.





"We've seen in our membership that if a woman goes and sees a financial adviser, she's 250% more likely to make a contribution. That's a pretty amazing stat. So if you do see a financial adviser, you're more likely to contribute, you'll have a better retirement outcome.," dagdag ni Power.





Noong nakaraang linggo, nangako ang gobyerno na maglalaan ng karagdagang 1.7 bilyong pundo para sa childcare. Sa layuning , matulungan silang mga low income na pamilya, na aabot lang sa 1$30,000 ang income sa isang taon ng mag-asawa. Bagay na ikinagalak ng early childhood sector ng bansa. Pero ayon sa CEO ng early Childhood Australia Sam Page, sa susunod na Hulyo pa sa taong 2022 lalabas ang pundo.





"By international standards, Australian parents pay a lot more out-of-pocket costs than most countries that are like us. So if we compare ourselves to the UK or Canada or even New Zealand, Australian parents tend to be paying a lot more out-of-pocket costs. I wish that we could say that it impacted on parents equally, but the reality is that women are more likely to be the lower income-earner in a household, and that's why they are disproportionately affected. It's simply not feasible for them to work those additional hours because they either run out of subsidy or because their overall cost of childcare just doesn't match their income for those extra days," dagdag ni Page.





Dahil dito mababawasan ang oras ng mga kababaihan sa pagtatrabaho dahil kailangan nilang bantayan ang mga anak. Noong nakaraang taon, mas maraming budget ang inilaan sa sektor ng negosyo at konstraksyon kung saan karamihan sa mga nagtatrabaho duon ay mga kalalakihan . halus wala ding ginagawang inisyatibo ang gobyerno para sa mga kababaihan. Pero ngayong taon, nakatuon ang mata ng gobyerno para sa mga kababaihan.Lalo ng nung lumabas ang alegasyon ng isang dating nagtatrabaho sa parliament house na umanoy inabuso ito dun mismo sa loob ng opisina. Ayon kay Alina Thomas ang CEO ng Engender Equality sa Tasmania. Na nagbibigay ng serbisyo upang bigyan ng lunas silang mga may isyu ng pang-aabuso sa pamilyapanahon na umanong bigyan ng pansin ang gobyerno ang isyung ito at bigyan ng sapat na pundo ang serbisyo para sa mga kababaihan.





"We’ve had the impacts of COVID-19, the disclosure of workplace culture in Parliament House, and we’ve now got Grace Tame as Australian of the Year - each of these events accentuates the importance of improving our family violence response. And so, in order to be able to address that increase in demand, it needs to be accompanied by an increase in resourcing," sabi ni Thomas.





Dagdag ni Thomas, wala silang tamang pundo para ipagpatuloy ang serbisyo kaya ang ibang kaso ng mga biktima ay nawawala na parang bula. At di na din natutugunan ang mga bagong mga biktima.





"I often say that there's not an acceptable amount of time that a victim of violence should have to wait for a service response," dagdga pa nito.