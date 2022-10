'Paglaban sa fake news, obligasyon ng bawat isa': hangad ng ilang Pilipino artist sa Sydney na maikalat ang katotohanan habang Pilipinas naghahanda para sa eleksyon

Naniniwala ang pinuno at nagtatag ng International Artists League na si Mon Coloma na tungkulin ng bawat isa sa atin na alamin ang katotohanan sa bawat balita na lumalabas lalo na kung magkakaroon ito ng epekto sa ating buhay.





“I believe that, whether we are still or no longer are Filipino citizens, we Filipinos still love our country. Kaya nakakalungkot ‘yung mga hindi magandang nangyayari sa Pilipinas at nakakaawa ‘yung ating mga kababayan," dagdag ng pintor mula Sydney.











Tungkulin ng bawat isa na alamin ang katotohanan sa bawat mga kaganapang nangyayari sa ating paligid.

Sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas, huwag hayaan ang pagkalat ng 'fake news'.

Noong 2016, mayroong 5,455 na rehistradong Pinoy na botante sa Australia at Vanuatu.

Para sa artist mula Sydney na si Mon Coloma, mahalaga na manggaling sa mga pinagkakatiwalang source ang mga balita na ipinakakalat.







Alamin ang katotohanan

Habang nagsimulang nang maging abala ang mga kandidato sa Pilipinas bilang paghahanda sa eleksyon sa buwan ng Mayo sa Pilipinas, umaaksyon naman ang isang grupo ng mga Pilipino artist para matiyak na tama ang balita na kanilang makukuha mula sa mga nangyayari sa Pilipinas.





Para sa artist na si Mon Coloma, bagaman hindi na nakatira sa Pilipinas, mahalaga pa rin sa mga katulad niyang Pinoy na nasa ibang bansa na makialam sa mga nangyayari sa tinubuang-bayan.





"Being here in Australia, and some of our artist friends in Canada and America, we do not know which ones are really true or fake news."





"We thought that we invite resource people to give us information about this [election related-matters]. They will give us information, but every information will have receipt or there’s evidence and not just opinion or fake news."





Naniniwala si Mon na hindi lamang dapat tayo manood sa mga nangyayari.





"We encourage others to be not just onlookers or fence sitters na we are uninvolved na para bang walang pakialam sa nangyayari. We can do that, that’s very comfortable place to be in."





I believe that we have a responsibility to know the truth at least.

"So ‘pag natanong tayo, kagaya kaming mga artists, alam natin ang totoo."





Iwasan ang 'fake news'

Sa kanilang gagawin na pakikipagtalakayan at ugnayan sa mga lokal na media sa Pilipinas, hangad ng International Artists League na mapangunahan ang pangangalap ng tamang balita at iwasan ang 'fake news'.





"Through our arts and our position, we create art based on what we think are true information, what are the facts. Sometimes naisasama ‘yun sa aming mga art and at the same time people asks us."





"If we don’t know the truth, we would just be like blind leading the blind. So we thought let’s get involved. Let’s just not be uninvolved and just be like fence sitters because we have an obligation to one another. That’s part of our service as a fellow human being to help one another."





Bukod sa mga kasamahang Pinoy artists at ilang media organisation sa Pilipinas, mag-iimbita rin ang grupo ng ilang myembro ng akademiko, simbahan, mga manunulat at ang publiko na interesadong makilahok sa mga talakayan na kanilang gagawin.





Magpapatuloy ito sa mga darating na buwan hanggang sa sumapit ang araw ng eleksyon sa Pilipinas.





Maging matalino sa pagpili

Sa kanilang ginagawang inisyatiba, hangad ng grupo ni Mon Coloma na magkaroon ng patas na paghimay sa mga balita at kaganapan sa Pilipinas.





Wala aniya silang pinapanigan na sinumang politiko, gusto lamang nila na mapigilan ang pagkalat ng maling mga impormasyon at ‘fake news’ lalo na patungkol sa nalalapit na 2022 halalan sa Pilipinas.





“It’s an apolitical initiative. We are not very much concern kung sino ang gustong iboto ng bawat isa." Mahalaga lamang na maging maalam sa mga nangyayari, dagdag ni Mon.





"Look and try to find out the background of any politician running for position in the government so we try to find out their philosophies, their temperament."





"It should not be based on a single issue but a wider concerns like the economy, what is his position in terms of foreign relations, press freedom or issues like abortion."





Inaasahan na lalo pang nadagdagan ang mga Pilipino sa Australia na nagparehistrong bumoto sa Mayo 2022.





Noong 2016, mayroong 5,455 na Pilipino registered overseas voters sa Australia at Vanuatu.





