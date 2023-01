Dalawang taon sa kulungan para sa mga susuway sa COVID-19 restrictions

HIGHLIGHTS Nag-introduce si Attorney-General Vickie Chapman ng panukala na dalawang taong pagkakakulong para sa mga susuway sa batas na inilaan para sa pagsugpo ng COVID-19

Haharap sa on the spot fine na $1,000 ang sinumang susuway sa batas tulad ng pagpasok sa border ng South Australia mula Victoria kung hindi isang local o essential traveller at posibleng multa na ipinatupad ng korte na $20,000

“The safety of South Australians is our utmost priority and we hope the addition of a term of imprisonment will deter anyone thinking about crossing the border illegally and putting our state at risk.”





Ito ang sinabi ni Attorney-General Vickie Chapman matapos ang pakikipag-usap kay Police Commissioner Grant Stevens ukol sa pagpapalakas ng parusa sa mga susuway sa batas.

















Magpapahintulot din sa mga pharmacist ang panukala na magtakda ng mga COVID-19 test at mag-charge ng $3,000 ang gobyerno para sa mga byaherong kailangan mag-quarantine sa mga hotel







