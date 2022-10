By Claudette Centeno-Calixto

Highlights Dapat mag-upskill at pagbutihin ang interview skills

Huwag madaliin ang resume

Panatilihing maayos at kaaya-aya ang mga social media accounts

Ayon sa government employment services consultant na si Sheena Reyes- Santos, may mga dapat pagbutihin upang magkaroon ng malaking tsansa na makuha sa inaasam-asam na trabaho, at may mga ugali din na dapat iwasan.

















