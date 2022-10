Travel agent pinasok ang musika dahil sa COVID-19

Highlights Mula pagiging travel agent ay pinasok ni Jonah Manzano ang musika matapos mawalan ng trabaho dahil sa pandemya

Isa ang industriya ng turismo sa lubos na naapektuhan ng pandemya

Nag-produce siya ng mga orihinal na awit at musika sa kalagitnaan ng pandemya sa itinayo niyang home studio

“I used to work in the tourism industry for almost 13 years and due to COVID-19, I lost my employment. It was heartbreaking.”





Nawalan man ng trabaho ang 35 taong gulang na mang-aawit at manunulat na si Jonah Manzano dahil sa pandemya, nagbukas naman ito ng oportunidad upang ituloy niya ang kanyang hilig sa musika.





Advertisement

Facebook has blocked news content. Please bookmark our website www.sbs.com.au/filipino and search your app store for the SBS Radio app







LISTEN/READ:





READ MORE Awit na nabuo sa gitna ng lockdown