Julianne Richards pag-abot sa pangarap na pag-aartista

Tinanghal na Miss Teen Australasia Official 2016 at Ms Tourism World Australia 2017, ang artist-dancer Julianne Richards na maninirahan na sa Pilipinas upang simulang muli ang minsang naisantabi - ang maging isang artista.





"As a dream chaser myself, if it's something that you love, just go for it!" ang matapat na payo ni Julianne sa mga kapwa kabataan sa kanilang pag-abot ng kanilang mga pangarap.





Kasama ng kanyang malaking pangarap, siya rin ay biniyayaan ng magandang puso. Alamin ang kanyang kuwento.





Julianne Richards (SBS Filipino/A.Violata) Source: SBS Filipino/AViolata











Panoorin ang bideyo sa ibaba upang makita kung paano ipinagdiwang ni Julianne ang kanyang ika-18 kaarawan: