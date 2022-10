‘Damang-dama ko ang love kahit na thousand miles away ako’

Highlights Makakapasok na sa Australia ang mga fully vaccinated na turista, business travellers at iba pang bibisita ng hindi na kailangan ng travel exemption.

Maari namang magpakita ng medical certificate ang mga may kondisyong medikal.

May kani-kaniyang panuntunan ang bawat estado at teritoryo pero karamihan ay hindi na kailangan ng quarantine sa mga byahero mula sa ibang bansa maliban sa Western Australia na may dalawang linggong quarantine.

Umaapaw ang saya ng magkasintahan na sina Celine Bautista na nasa Pilipinas at Queenslander na si Sam Stott nang mabalitaan na magbubukas na ang Australia ngayong ika-21 ng Pebrero para sa mga turistang fully vaccinated.





2019 nagkakilala ang dalawa sa Maynila at nagkapalagayan ng loob ngunit kailangan bumalik ni Sam sa Australia at natyempo naman na nagsara ang mga border dahil sa pandemya.





Pakinggan ang audio:





Bagaman hindi madali, mas napatatag pa anila ng pandemya ang relasyon ng dalawa dahil mas pinapahalagahan ang komunikasyon at atensyon sa bawat isa.





Sinubok man ng tagal, distanya at pandemya ang pagmamahalan ni Sam at Celine, sa pagkakataong ito, umaasa silang wala nang makakapigil para masimulan nila ang mga pangarap para sa kanilang relasyon at bagong buhay na magkasama.





"My Message to Celine is that we have been holding into this relationship quite strongly and im very keen on seeing her and hopefully with the visas get sorted out and we can see as soon as possible and I love her very much", ang saad ni Sam.