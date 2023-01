K-pop at iba pa pinagsama ang grupong LVL 4

Si Sharlene Gamo ay labinglimang taong gulang na mag-aaral ng All Saints Catholic College, Liverpool. Mahal niya ang sining, pagkanta at pagsayaw. Tulad niya, si Catherine Tiatco ay pareho ang edad, pumapasok sa parehong eskwelahan at may parehong interes kay Sharlene. Ang parehong sitwasyon ng dalawa ang naging tulay sa kanilang samahan at kasama nga rin diyan ang 'K-pop.'





"People underestimate K-pop but they actually train really hard, like sing and dance really hard and doing it live, [and if you think of it] critical judgment from the crowd is hard as well," saad ni Catherine.





Nagbalik-tanaw si Catherine sa pangyayari noong nakaraang taon ng naging punong-abala ang University of New South Wales (UNSW) sa 'K-pop Core showcase'; ang kaganapang ito ang naglapit sa dalawa at naging daan din para mapagdesisyunan nilang sabay na mag-'audition.'





"We started learning dances by ourselves through youtube and [through] self-taught and we auditioned there and we actually got in. Then we got to perform which is really fun and from there we started to continue. We always try to join in events when we could," ibinahagi ni Catherine.





Ang grupo ay bukas na siyasatin ang iba't ibang 'genres' tulad ng 'Rhythm and Blues (R&B),' 'pop,' 'hip hop' at 'K-pop.'





Bagama't may pareho silang interes, may ibang kwento sina Sharlene at Catherine kung paano nila nadiskubre ang kanilang pagmamahal sa pag-awit.





Para kay Sharlene, nagsimula ito sa batang edad na tatlong taon: "My older sister influenced me to going into music. I really took that on and [I] started off at a young age and explored it and really took it out to the community."





Inamin naman ni Catherine na wala sa kanyang pamilya ang sineryoso ang kanyang pag-awit hanggang sa maabot niya ang edad na pitong taong gulang: "No one in my family really sings, yeah, until my 7th birthday I decided to sing 'Truly, Madly, Deeply,' it was one of my favorite songs."





Nais ni Sharlene na makilala siya sa grupo bilang positibo, masayahin at 'mood maker' samantalang umaasa naman si Catherine na makilala siya bilang pala-ngiting miyembro ng grupo.





Ang dalawang puno ng talentong kabataan ay taga-hanga nina Tori Kelly, Adele at Kehlani. Sila ay nagagandahan sa boses ng mga ito at sa ilan pang mga kadahilanan: "I guess it would be Tori Kelly because apart from her really great singing voice, she's also really talented in producing music and her songs are really close to her heart, and you can really feel that meaning from her," ibinahagi ni Sharlene ng siya ay tanungin hinggil sa pinakapaborito niyang mang-aawit.





Ang dalawang miyembro ng LVL 4, na ngayon ay labis na nasisiyahan sa mas malapit nilang pagkakaibigan na nakapaloob sa kanilang bagong nabuong grupo, ay walang plano na mag-'solo' ilang taon mula ngayon.





"I guess what has helped us become really close is the friendship that developed from this dancing group so I guess going solo isn't really the idea that we have seen right now. Yeah, but for now, we'd really love to last together," ayon kay Sharlene.





Pagkakaibigan, pag-awit, pagsayaw, pagpinta at 'K-pop', tila ba nais nais nating maging batang muli!











Nais mo bang mapakinggan pa ang mala-anghel nilang boses? Pakinggan ang kanilang bersyon ng 'Safe and Sound' na pinasikat ni Taylor Swift kasama ang The Civil Wars, sa eksklusibong panayam na ito.