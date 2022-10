Kakulangan sa mga nurses, itinuturing nang health crisis sa Western Australia

Ayon sa Australian nursing federation, ang nakikita nilang dahilan sa shortage na ito ay ang pagkabigong makapag recruit ng mga nurses mula sa ibang bansa.





Itinuturing na ngayong isang krisis ang labis na kakulangan ng mga registered nurses sa Western Australia

Tinatag ang incentive program kung saan sa bawat nurse na mahahahire sa Western Australia, maari itong makatanggap mula 2000 hanggang 6000 Australian dollars

Dapat ay tumagal ng hindi baba sa isang taon ang kontrata ng marerecruite na nurse







Sa loob ng matagal na panahon, higit naka depende umano ang state government sa pag ha hire ng mga international nurses ngunit ahil sa pandemic ay hirap nang makapag recruit.





Kaya ang nakikitang solusyon ay incentive program. Sa bawat nurse na mahahahire sa Western Australia, maari itong makatanggap mula 2000 hanggang 6000 Australian dollars. Ang Bathesda hospital at St John of God ay ilan lamang sa mga ospital na kasalukuyang nagsasagawa ng incentive program.





Ngunit sa isang kundisyon- dapat ay tumagal ng hindi baba sa isang taon ang kontrata ng marerecruite na nurse.





