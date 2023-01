"Light up purple" sinusuportahan ang mga mala-himalang sanggol

Available in other languages

Bawat taon, 15 milyong sanggol ang napapa-agang naipapanganak sa buong mundo - higit sa isa sa sampung panganganak, ayon sa ulat noong taong 2012 Born too soon: the global action report on preterm birth . Mahigit sa isang milyon sa mga sanggol na iyon ang namamatay ilang sandali lamang matapos maipanganak habang marami ang nagkakaroon ng panghabambuhay na kapansanan.





Sa Australia, 27,000 mga sanggol ang ipinanganak nang wala sa takdang oras at isang libo ang namamatay sa mga ito.





Today, November 17 is World Prematurity Day - a day to increase awareness of preterm births as well as the





Ngayong Nobyembre 17 ay World Prematurity Day - isang araw upang dagdagan ang kamalayan ukol sa ng 'preterm births' o napaagang panganganak pati na rin ang mga pagkamatay at kapansanan na dulot nito.





Hinihikayat ng CEO at co-founder ng Miracle Babies Foundation na si Kylie Pussell ang mga Australyano na suportahan ang 'Light Up Purple' upang magtaas ng kamalayaan at suportahan ang pinakamaliit na mga sanggol at kanilang mga pamilya at malaman kung ano ang maaaring gawin upang mapigilan ang mga nakakalungkot na epekto ng mga napa-agang panganganak.





