Limitadong slots para sa Mobile Passport Mission, ikinadismaya ng ilang Pilipino sa Brisbane

Na-hohomesick na ang aking nanay, ito ang nararamdaman ni Leia Manipis sa tuwing makikita niyang nakatanaw sa labas ng bintana ang 70-gulang niyang ina.





Taong 2020 ng magbakasyon dito sa Australia ang kanyang mga magulang, pero dahil sa pandemic wala silang pagpipilian kundi ang i-extend ang kanilang visa, ayos na rin naman lalo at nag-iisa lamang siyang anak.





Lalo pa itong nalungkot nang pumanaw ang kanyang ama Marso ngayong taon dahil sa heart failure. Abo na lamang ng ito nang iuwi sa bahay sa Dalby.





Aminado si Leia na malaki ang nagastos dahil na rin sa pangyayaring iyon, kaya nais niya maging handa ang lahat para sa kanyang ina. Ang renewal ng pasaporte ng ina ang kanyang inuna, expired na iyon noong isang taon nagbayad na lamang siya para sa isa pang taong extension.





"Dapat kasi ma-renew na niya ang passport niya. Para if anything happens to her, pwede ko siyang maiuwi as well as yung urn ng tatay ko." pahayag ni Leia





Limitadong slot para sa Mobile Passport Mission

Ang mobile passporting ng Embahada ng Pilipinas sa Brisbane na kanilang inaasahan sa isang iglap ay puno na. 400 lamang ang pwedeng maserbisyuhan ng ahensya.





"9:00-9:30am talagang nag pa-appointment ako. Lahat ng details and everything, I thought yung first encounter ko which is pumasok sa system nila kasi nag submit siya but wala akong nakuhang confirmation about that, I rang them but they told me na mag re-apply ako ng mag re-apply, refresh ko daw hanggang sa wala na akong makuhang slot for my mum."





Wala naman daw problema na pumunta sila ng Sydney o Canberra para doon magpa-renew pero para sa kalagayan ng kanyang ina, alam niyang mahirap lalo at hindi na ito gaanong makalakad.





"400 people is not enough para makakuha ng slot. Sana magkaroon ng at least twice a year or every quarter. I don’t know if its possible, pero sana mabigyang pansin. Lalo na yung mga senior citizen na na-trap dito sa Australia."





Pabago-bagong sitwasyon ng mga estado bunga ng pandemic

Ganito din ang sentimyento ni Jessie Mori, na madaling araw pa lamang ay inabangan na ang pagbubukas ng website ng Embahada para makapag-paschedule pero wala rin kinahinatnan. Ngayong darating na Oktubre ay paso na rin mula sa isang taong passport extension.





Sa Sunshine Coast siya nakatira ngayon, eroplano kung sakali ang kanyang sasakyan patungong Sydney para mag renew. Okay lang naman daw at least nakakapamasyal pero iba ang sitwasyon ngayon dahil sa pandemic lalo at kilalang istrikto ang Queensland pagdating sa health protocols.





"What if yung time ng schedule ko magsabi ang Queensland na may positive tayo o sa Sydney o sa Melbourne mag-lolockdown ang Queensland hindi natin mape-predict si Queensland kapag nagkaraoon ng positive bukas na bukas, lockdown agad-agad."





Online processing

Para sa doktor na si Emmanuel Pioc mula sa Townsville bagama't matagal pa ang expiration ng kanyang passport hiling niya na sana ay magkaroon ng pagbabago sa sistema sa ating Embahada.





Nakikita kasi niya na nahuhuli na tayo pagdating sa teknolohiya. Bagay na sigurado siyang kayang kaya rin ng mga Pinoy.





"Sa tingin ko kasi ang problema dito sa passport, voters registration o national ID, kailangan mo magpakita in person."





"If they can find a way na pwedeng online yung application, online yung processing meron namang technology for that. Dito nga e kapag mag rerenew ka ng passport punta ka lang sa post office."





Karagdagang slots para sa Mobile Passport Mission

Nauunawaan umano ng Embahada ang pagdami ng mga nangangailangan ng serbisyo dahil sa pagkaantala ng consular mission noong 2020 dala ng pandemya.





Dahil dito, magdadagdag ang Embahada ng 100 slots sa July 17 para sa mga expired na ang pasaporte.





Iaanunsyo sa Philippine Embassy website ang proseso ng booking ng appointment para sa 100 slots sa Biyernes, June 11 , sa ganap na 10am.





Sinisiguro din ng Embahada na maipaparating sa publiko ang kanilang serbisyo alinsunod sa mga travel at health regulations ng Australia.





Para sa mga hindi pa expired ang passport

Kung hindi pa expired ang passport, mag email muna sa passport@philembassy.org.au o sa Philippine Consulate General sa admin@qldphilconsulate.com para makapag-apply ng passport extension ng isang taon. Gawin ito isang buwan bago ang expiration ng passport.





Para naman sa expired na ang pasaporte, nagpapatuloy ang passport renewal sa Philippine Embassy sa Canberra at Philippine Consulates General sa Sydney at Melbourne, maliban sa panahon ng lockdown at holidays.





Para sa iba pang paglilinaw, mag email sa mobilemission@philembassy.org.au.











