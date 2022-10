By Via Castillo

Highlights Sa huling anim na buwan nang taong 2021 posibleng mag-umpisa ang pagbigay ng bakuna kontra Covid-19 sa mga taga-Mindanao

Isang milyong residente ang target mapabakunahan sa loob ng 2 taon ng Davao City

Naka-base sa priority list ang mga mabibigyan ng naturang gamot







Sa pag-taya ng mga otoridad, posibleng abutin ng dalawang taon bago mabakunahan ang isang milyong residente.





