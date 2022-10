Magkapit-bahay na mahilig sa scented candle, pinasok ang paggawa ng eco-friendly candles

Highlights Parehong mahilig sa scented candles ang mag-kapitbahay kung kaya't sinubukan nilang pasukin ang negosyo

Sa puhunan na $1800 nakapagsimula sila at kaagarang nag-aral ng candle making

Giit nila na mas mabuti para sa kalikasan at kalusugan ng tao ang mga kandilang gawa mula sa soy wax

Naniniwala ang mag-business partner at kapitbahay na sina Julie at Yvette na responsibilidad ng bawat negosyo ang pagtaguyod ng mga environment sustainable na mga produkto.





"It's both for the environment and the users. We all love candles and we want to offer something that is good not only for the people, but also fo the environment."





Advertisement







Listen to SBS Filipino from 10am - 11am daily

Follow us on Facebook for more stories