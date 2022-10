Mga pagbabago sa pangangalaga ng kalusugan hangad na mapahaba ang buhay ng mga taong may malubhang kondisyon sa isip

Kung maipapatupad ng buo, tinatantsa na ang 'Being Equally Well' national policy roadmap ay makakatulong sa mahigit 470,000 Australians na may seryosong kondisyon ng mental health na mabuhay ng mas mahaba at mas malusog.











Nasa 80 % ng mga Australyano na may malubhang kondisyon ng kaisipan ang namamatay bilang resulta ng chronic physical health conditions.

Maaaring maiwasan ang pagkamatay ng mga taong may malubhang mental health conditions.

Hangad ng bagong Being Equally Well national policy roadmap na mapabuti ang kalusugan ng isipan ng lahat ng mga Australyano.













