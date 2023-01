Mardi Gras, What Matters: Pag-ibig, pag-aalaga at pagkakapantay-pantay sa pagitan ng LGBTIQ at ng komunidad

Available in other languages

Ang tema ng Mardi Gras ngayong taon ay nakapokus sa "What Matters!" at para sa Filipino Lesbian and Gay Community (Flagcom) & Friends, ito ay "love, care and equality" (pag-ibig, pag-aalaga at pagkakapantay-pantay).





Kasabay ng ika-42 taon mula ng unang demonstrasyon noong 1978, ipinagdiriwang ng Flagcom ang kanilang ika-10 taong anibersaryo habang patuloy nito naglalayong mas mapalaganap ang pagkakapantay-pantay at pagkilala sa kontribusyon ng LGBTIQ sa lipunan.





Albert Prias (front, right) with other members of Flagcom & Friends and the candidates & winners of the Mardi Gras International Queen 2020 Source: Bob Reyes





"Marami ring miyembro ng LGBTI na mga doktor, mga nurses, mga teachers, kaya what matters is what we can do for the community, to do some improvements," ayon sa Flagcom & Friends co-founder Albert Prias, at dagdag niya na "karamay naman kami ng pag-unlad ng community (ng Australia) at ng Philippines din dahil prino-promote namin ang culture ng Philippines."





Winners of the Mardi Gras Queen International 2020 who will be gracing the Philippine Department of Tourism and Flagcom's float at the Sydney Mardi Gras parade Source: DreamLove Photography Sydney





Sa pakikipag-ugnay sa Flagcom, ang float ng Philippine Department of Tourism ay palalamutian ng dekorasyong may tema na "Adam at Eve" at magtatampok ng turismo ng Pilipinas pati na rin ang mga nanalo sa Mardi Gras International Queen 2020.





Ang 2020 Sydney Gay at Lesbian Mardi Gras Parade ay live na mapapanood sa SBS TV at SBS OnDemand mula 7:30 ng gabi sa Sabado ika-29 Pebrero.





