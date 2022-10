Mga eksperto nababahala sa pagbaliwala ng mga Australians na magpatingin sa dentista

Highlights Lumabas sa pananaliksik na karamihan sa mga Australians ay binabaliwala ang paggamit ng floss at pagbisita sa dentista

Ang mahal na singil sa dentista, mahabang pila, maliit na rebates mula sa insurance at pandemya dahilan kung bakit hindi bumibisita sa dentista

Hinihikayat ng Australian Dental Association na ugaliing panatilihin ang oral hygiene para iwas sa sakit





Sa higit limang taong na pamamalagi ng isang Early Childcare Educator na si Grace Pude dito sa Australia inamin nitong tinatayang nasa limang beses lang ito nagpatingin sa dentista.





As an Early Childhood educator Grace Pude believes it is necessary to maintain oral hygiene as she always surrounds herself with the children. Credit: Grace Pude



At para mapanatili ang kanyang oral health, sa tulong ng social media nagsariling sikap ito lalo’t mga bata ang kanyang araw-araw na nahahalubilo.





"Oral hygiene is very important to me as it is the door to my body's internal parts. I just visited my dentist once a year as it is very expensive. I just check online on what I can do to maintain my oral health like brushing and flossing."





Dagdag ni Grace alam nya ang kahalagahan ng pagpapasuri sa dentista pero dahil sa sobrang mahal ang bayad kailangan nyang maging praktikal sa buhay.





Kaya ng makauwi sa Pilipinas Hulyo 2022, sinamantala nito ang pagkakataon para magpatingin sa dentista para masegurong maayos ang kalusugan ng kanyang mga ngipin at buo nitong bibig. Pagkakataon na din itong mapaayos ang kanyang mga ngipin.





"I was just fortunate to find a dentist na nagtrabaho sa Canada at ngayon ay dito na nagseserbiyo sa probinsya namin at ang kalidad ng trabaho ay sobrang ganda, worth it."





Ang karanasang tulad kay Grace dito sa Australia ang isa sa pinagtutuonan ng pansin ngayon ng Australian Health Association, lalo’t ginuginita ang Dental Health Week nitong unang buong linggo ng Agosto.





Dahil lumabas sa kanilang ginawang pananaliksik karamihan sa mga Australians ay pinapaliban ang pagbisita sa dentista.



Resulta ng pananaliksik

Sa panayam ng SBS Filipino kay Dr Mikaela Chinotti, isang Dentist at Oral Health Promoter mula sa Australian Dental Association, nakakabahala ang pagbaliwala sa kabuoang oral health ng isang tao.





"Lumabas sa ginawang pag-aaral ng Australian Dental Association tatlo sa apat na mga Australians ay bihira o hindi gumagamit ng floss ng kanilang ngipin.





Isa din sa 5 katao ang nagto-toothbrush isang beses sa isang araw at ito ay nakakabaha at isa sa apat ang hindi bumibisita sa dentista sa loob ng higit limang taon."





Aniya marami rin ang nakikitang dahilan kung bakit nangyayari ito.





"Karaniwang sinasabi ng mga pasyente ay mahal ang bayarin sa pagpunta ng dentista, tumataas din ng bayad sa insurance at ang iba ay hindi alam kung ano ang pag-aalaga na gagawin."





Dagdag pa ng doktora, dapat panatilihing bumusita sa dentista dahil kapag may impeksyon sa loob at pinabayaan posible itong maging sanhi ng malubhang sakit at ikamatay.





"Kapag binaliwala ang sakit sa ngipin maaari itong humantong sa impeksyon at kung lumala maging sanhi ng sakit na ikamamatay.





Ang gum disease ay nagiging sanhi ng sakit sa puso, ikinakabit din ito sa type-2 diabetes, Alzheimers disease at may masamang epekto sa sanggol sa sinapupunan."



Panatilihin ang oral hygiene

May pahabol na payo din ito sa lahat ng mga residente para mapanatiling maayos ang ngipin at maiwasan ang impeksyon o sakit sa loob ng bibig.





Gaya ng regular na pagsisipilyo gamit ang toothpaste na may fluoride.





"Key messages from the Australian Dental Association are to do the basics, toothbrush twice a day for at least 2 minutes each, using toothpaste with fluoride. And also clean between the teeth."





Dahil sa ibinahagi ni Grace ang kanyang karanasan matapos magpatingin sa dentista sa Pilipinas. Maliban sa pinuri ang kanyang hitsura, tumaas din ang kompyansa nito sa sarili.





"When I went back to work, everyone said oh wow, it looks good on you, how much is the cost. At ngayon mas masaya akong nakikipaghalubilo sa iba."





Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan sa mga tanong tungkol sa isyu ng kanilang mga ngipin o kabuoang oral health. Bisitahin ang teeth.org.au, ito ay website na pinamamahalaan ng Australian Dental Association.