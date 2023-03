Mga Pilipino sa Canberra naki-isa sa pagdiriwang ng National Multicultural Festival

Key Points Naghahanda na ang Canberra para sa nalalapit na Enlighten Festival at Canberra day sa Marso

Kabilang sa mga inaabangan ang Enlighten Illuminations kung saan iilawan ang mga gusali kasama ang Old Parliament House

Lights! Canberra! Action ay isang film festival tampok ang mga film maker na taga Canberra

Sa ibnag balita, patuloy ang kampanya ni Philippine Ambassador to Australya Ma Hellen B De la Vega na paigtingin ang ugnayan ng Pilipinas sa Australya at mga bansa sa Pacific region.





Nakipagpulong kamakailan si De la Vega kay Australian Deputy prime minister at Ministro ng Defence Richard Marles. TInalakay ng dalawa ang usapin kaugnay ng regional security ng Pilipinas at Australya at pinagtibayna ugnayang defence at security cooperation.