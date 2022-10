Mga kandidato sa pagka-presidente sa Pilipinas nakaboto na sa kanya-kanyang probinsya

Presented by Edinel Magtibay

Higit 65.7 milyong Pilipino ang inaasahang pupunta sa mga polling precint para bumoto mula ala-sais ng umaga ngayong araw ng eleksyon sa Pilipinas.





Maaga ring nagsumite ng balota ang ilan sa mga pangunahing kandidato sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo.





Nagsimula ng 6:00 am at matatapos ng 7:00 pm ang botohan sa Pilipinas

Maagang pumila at bumoto sa kani-kaniyang probinsya ang mga pangunahing kandidato sa bansa

Nagbabala PNP na ang mga magtatangkang magsagawa ng campaign activities ay aarestuhin.

Alas-siete pa lang, dumating na sa Mariano Marcos Memorial Elementary School ang Presidential aspirant na si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. Kasama nya ang kapatid na si Irene Marcos, anak na si Ferdinand Alexander "Sandro" Marcos III, at incumbent Ilocos Norte Governor Matthew Marcos-Manotoc. Kasunod rin nyang bumoto ang ina na si dating first lady, Imelda Marcos.





Bago mag alas dies, nakaboto na rin ang kanyang runningmate na si Davao City Mayor at vice presidential contender na si Sara Duterte sa Daniel R Aguinaldo National High School sa Davao.





Sa Carangcang Elementary School sa Camarines Sur naman pumila at matyagang naghintay para makaboto ang presidential candidate na si Leni Robredo. Ang mga anak ni Vice President Leni na sina Aika at Tricia Robredo ay bumoto sa Naga City.





Ang vice presidential candidate na si Francis "Kiko" Pangilinan ay nagtungo naman sa Inchican Elementary School sa Cavite kasama ang asawa na si Sharon Cuneta.





Isa rin sa mga maagang bumoto ang presidential candidate na si Sen. Panfilo Lacson sa Bayang Luma 1 Elementary School sa Imus Cavite.





Habang 8:30 ng umaga naman nagtungo sa Kiamba Central Elementary School sa Sarangani Province ang isa pang kandidato sa pagka-pangulo na si Sen. Manny Pacquiao at kanyang asawa na si Jinkee.





Sa Magat Salamat Elementary School sa Tondo, Manila naman nagtungo para bumoto si Isko Moreno bago magtangahali.





Habang ang vice presidential candidate na si Dr. Willie Ong ay bumoto sa Dasmariñas Village Clubhouse sa Makati City.





Kasama ang buong pamilya, dumating sa Cainta Elementary School para bumoto ang Presidential candidate na si Leody de Guzman.





Samantala nakafull-alert ang Philippine Security Forces at Commission on Elections (Comelec) para sa nagaganap na halalan ngayong araw. Nakaalerto na rin AFP personnel kasama ang naval at air asset.





