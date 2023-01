Sa edad na 87 taong gulang naging digitally connected si Mommy Ludy

Available in other languages

Sa isang pag-aaral The Australian Seniors Series: Connectivity in the Age of COVID-19 napagalaman na maraming mga Australyano lampas sa edad na 50 taong gulang ang nagsikap na maka adapt sa kasalukuyang kalagayan at krisis











Malaking bilang ng mga higit sa 50 taong gulang ang edad ang ginamit ang digital technology upang manatiling maalam at aliwin ang sarili

Sa pag-aaral napagalaman na malaking bilang ng mga higit sa 50 taong gulang ang edad ang nagsikap ng husto upang matuto gumamit ng internet upang maipagpatuloy ang pagkikpag uganyan sa mga mahal sa buhay

May ilang ulit bago nahikayat si Mommy Ludy na mag-aral upang maging digitally connected







'at 87 years old pwede pa pala ako sumali sa mainstream, makipagsabayan' ani Mommy Ludy 'life is a learning process, walang patid yan'





