Pera padala sa Pilipinas, okay lang ba sa mag-asawa?

Highlights Mahalaga para sa ilang mga Pilipino ang pagpapapadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas upang sila ay mamuhay ng komportable

May ilang mag-asawa ang pinipili na magkaroon ng magkahiwalay na pera

Sa pamamagitan ng matapat na komunikasyon ay maaring mapamahalaan ng mag-asawa ang pera kahit na magkahiwalay sila ng pera

Sa panayam ni Em Rama sa SBS Filipino love down under , sinabi niya na naniniwala siyang dapat ay financially independent ang mga kababaihan.





“Financial independence is a hot topic especially for Filipinas who are married to non-Filipinos. I want to emphasise that women can earn their own money and they are not dependent on their partners.”











