Tumataas na kaso ng COVID na naka-link sa Australia open

Highlights Tinatayang nagkakahalaga ang mga quarantine arrangement ng mahigit isang milyong dolyar

Maaring iangat sa susunod na linggo ang mga restriksyon sa NSW matapos ang pagpupulong ng gabinete ng estado

Nakapagtala ang NSW ng zero cases sa pangatlong magkakasunod na araw

Lalong lumalaki ang mga kaso ng coronavirus sa mga nakaquarantine para sa Australian open.





Kamakailan, tatlong kaso ang naitala sa COVID-19 data ngayong Huwebes.







Umabot na sa sampu ang bilang ng mga kaso mula sa kanilang grupo.











