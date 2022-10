Patas na akses sa kalusugan sa gitna ng COVID-19, hangad ng isang panibagong pagtutulungan

Hangad ng Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia (FECCA) na mabuo ang 'Australian Multicultural Health Collaborative'.

Hinihingi ng FECCA ang feedback mula sa mga healthcare providers, mga consumers at mga researchers para sa higit na pagsulong ng ipinanukalang pagtutulungan.

Layunin nito na magbigay boses sa mga taong may culturally and linguistically diverse backgrounds para sa patas na akses sa kalusugan at mahahalagang impormasyon.