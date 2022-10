Mga pandemic-friendly workout ngayong bagong taon

Highlights Gamit ng mga instructors ang body weight o ang isang TRX harness na nakasabit mula sa kisame at sinasabayan nila ito ng kanilang NOGA

Maging ang mga mata ay kailangan din ng 'eye workout'

Para sa mga nahihirapang magehersisyo pwede ang isang non invasive muscle sculpting treatment na tinatawag na TruSculpt Flex

Mas popular ngayon ang mga online workout videos para sa mga nais maging fit sa gitna ng pandemya.





Sa London kung saan may pangatlong striktong lockdown, nabuo nila ang tinatawag na NOGA.





Sinabi ng Yoga Instructor na si Alexandra Grimshaw, ang Noga ay yoga para sa mga hindi nag-eenjoy ng yoga.





"We developed something called NOGA which was based on "Not Yoga", which is yoga for people who don't enjoy yoga. And as someone who teaches yoga I get that, I feel very intimidated by people who 'Om' at me, I feel very intimidated by people who might start chanting at me, and I know what those chants mean, I've trained professionally, I know that they are and even I'm a bit like 'Oooh, I'd rather not'. "





