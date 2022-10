Nahalal na Pangulo at Pangalawang Pangulo ng Pililipinas maaring maiproklama sa darating na linggo

By Shirley Escalante

Highlights Pinroklama ng COMELEC ang limang re-eleksyonista, apat na nagbalik sa Senado at tatlong baguhan bilang mga bagong Senador.

Mga nanalong Partylist Group inaashaan maiproklama sa darating na lingo

Pinababaligtad sa Korte Suprem ng grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law ang desisyon ng COMELEC na ibasura ang mga petisyon na nagpapa-diskwalipika kay Marcos

Mag-uumpisa ang canvassing ng Mataas at Mababang Kapulungan ng Kongreso na tumatayong National Board of Canvassers para sa presidential at vice presidential elections sa Mayo 24

















Advertisement

ALSO READ / LISTEN TO





READ MORE Presumptive President Bongbong Marcos thanks overseas voters in Australia







Makinig sa SBS Filipino 10am-11am