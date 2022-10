Pagtibay at pagpapahalaga sa edukasyon sa ugnayang Pilipinas at Australya

highlights Bibigyan ng mas malaking pansin ang oportunidad para sa dalwang bansa ang pagtibay ng mga layunin para kapayapaan at kalakalan

Maraming mga Pilipino iskolar ang naibabalik ang natutunan sa Australya sa pamamagitan ng kanilang REAP (Re-Entry Action Program)

Ang mga Pilipino ang nasa ika-lima sa pinakamalaking komunidad migrante sa Australya.

Isa sa pinaka mahalagang nabuo sa maraming taong ang pagtutulungan ay ang paghatid ng edukasyon at oportunidad na magpakadalubasa ang maraming Pilipinong isklolar











'May mga Pilipino nagtutungo sa Australya sa ilalim ng Australia Awards scholarship at mayroon din nga Australyanong nagpupunta sa PIlipinas sa ilalim ng Columbo Plan Award, so itong people to people links na tinatawag natin is a very important pillar of Philippine Australia Relations' Philippine Ambassador to Australia Helen dela Vega





