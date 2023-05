Paano masisigurong may pahintulot ang sekswal na gawain?

Key Points Ang sekswal na karahasan ay anumang uri ng sekswal na aktibidad na hindi gusto o ginagawa dahil sa panggigipit, manipulasyon, o pananakot.

Ang sekswal na karahasan ay maaaring pisikal, sikolohikal at emosyonal. Maaari itong ipataw nang personal o sa pamamagitan ng media tulad ng online.

Ang pagpapalakas ng mga batas sa pagpapahintulot sa sekswal sa ilang hurisdiksyon ng Australia ay nangangahulugan na ang lahat ng tao na nakikibahagi sa sekswal na aktibidad ay dapat tiyakin na mayroon silang tunay na pahintulot.

Pinapabuti ng sistema ng edukasyon sa Australia ang kurikulum ng pagpapahintulot sa sekswal o sexual consent.

Ayon sa Australian National Domestic Family and Sexual Violence Counselling Service, na mas kilala bilang 1800 RESPECT helpline, ang terminong "sexual violence" ay maaaring gamitin upang ilarawan ang anumang seksuwal na aktibidad na "nagpaparamdam sa iyo ng takot o hindi ka komportable".





Ang sexual violence ay sumasaklaw sa sekswal na pag-atake, sekswal na pang-aabuso, panggagahasa, at sexual harassment . Ang salitang karahasan dito ay ginagamit upang tukuyin ang pisikal na pagsalakay, gayundin ang emosyonal at sikolohikal na pinsala na maaaring idulot ng personal, o sa pamamagitan online.





Sa datos mula Australian Bureau of Statistics lumabas na isa sa limang kababaihan sa Australia ang nakakaranas ng sekswal na karahasan mula noong edad 15.



Ang sexual assault ay tinukoy bilang anumang intimate contact na hindi kanais-nais o pinahintulutan.





“Ang sexual assault ay kahit anong di-kanais-nais na pagkakaroon ng intimate contact. Ayon kay Victoria Police Senior Sergeant Monique Kelley, ito ay nangyayari kapag mayroong hindi pinapayagang pagkontak sa pribadong bahagi ng anatomya nang hindi nakakonsinti.





"Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na paghawak, may iba't ibang paraan kung paano maipapakita ang sexual assault sa iba. Halimbawa, ang pagpapakalat ng mga sensitibong larawan nang walang pahintulot."





Sa ilang mga kaso, ang di nais na 'storytelling', tulad ng 'sexting', ay maaaring legal na masakop sa kategorya ng sexual assault.



Sa average, may 85 na kaso ng sexual violence na nangyayari araw-araw sa Australia. 90 porsyento ng mga biktima ay hindi nagrereport ng kanilang panggagahasa sa pulisya. Source: Moment RF / Carol Yepes/Getty Images

Sexual Violence at ang Batas

Ang sexual violence ay itinuturing na isang seryosong kremin.Sa nakalipas na mga taon, binago ng ilang hurisdiksyon ng Australia ang kanilang mga batas upang mapatunayan ng mga akusado sa korte na may pahintulot sila bago ginawa ng sexual activity.





Ayon kay Investigative Journalist Jess Hill, na nag-saliksik tungkol sa sekswal na pahintulot sa serye ng tatlong bahaging dokumentaryo na may pamagat na ‘ Asking for it ’.





Sinabi niya na ang unang hakbang para sa bawat indibidwal na tiyakin kung ano ang nararamdaman at komportable habang nasa sexual interaction.





Kapag alam mo na ang iyong paninindigan at mga hangganan, dapat mong panindigan ang mga ito at tanungin ang iyong partner kung ano ang kanilang nararamdaman.





Mahalagang matutunan ng bawat isa kung paano magsasabi ng ‘oo o ‘hindi’ sa bawat yugto ng kanialng intimate aktibidad.





"Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng kasunduan, 'ito ba ay gusto nating pareho na gawin? Ito ba ay magpaparamdam ng kasiyahan sa atin pareho?' Sa pagpapatibay ng pagpayag sa kasalukuyan, ito ay madaling gawin sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga tanong habang nasa loob ng aktong sekswal," pahayag ni Hill.



Maaari mong itanong ang ilang mga tanong tulad ng, ‘ok lang ba kung hahawakan kita dito? Gusto mo ba ito? Gusto mo ba na gawin ko ito? Maaari ba akong gawin nito?’ Literal na pag-check sa iyong kasama, magkasundo kayong dalawa sa mangyayari habang nagtatalik. Jess Hill, Investigative Journalist and Author

Kausapin ang iyong partner kung papayag siya at masaya siyang gawin ang pakikipagtalik o anumang sekswal na aktibidad.





Sa ilang hurisdiksyon, hindi na sapat na mag-assume ka lang na mayroong seksuwal na pagsang-ayon; kailangan mong hanapin ito sa aktibong at paulit-ulit na paraan.





Ang pagtitiyak ng seksuwal na pagsang-ayon ay nangangailangan ng mas marami pang hakbang kaysa sa pag-iisip na tila sumasang-ayon ang isang tao sa aktibidad na seksuwal.



Credit: Flashpop/Getty Images Dapat ding bantayan ang verbal at non-verbal na pagpapahiwatig kung saan nagsasaad na pinapayagan o hindi pinapahintulutan ang sexual activity.





Ito ay dahil ang pagbibigay ng pahintulot ay maaaring bawiin sa anumang yugto, at kung ang iyong kasosyo ay magiging tahimik o hindi makakilos, maaring ito ay senyales ng hindi pagsang-ayon.





"Hindi sapat na mag-iisip ka na mayroong pahintulot dahil sa kanilang uri ng mga galaw o dahil hindi sila nagsabi ng 'hindi' o 'tama na'," sabi ni Hill





"Kung minsan, sila'y hindi nagsasalita o nanlalamig. Sa isang sexual interaction, kung kasama mo ang isang tao at hindi siya makapagsalita, hindi ito nangangahulugang masigasig ang kanyang pagsang-ayon. Kung sabihin nila, 'Hindi ako sigurado' at hindi sila tiyak sa nangyayari, mas mainam na magtanong at sabihin, 'Gusto mo ba ito? Hindi natin kailangang gawin ito.'" ang sabi ni Hill.



Couple in a difficult moment Credit: Mixmike/Getty Images Ang legal na sistema ng Australya ay naglalagay din ng mga malinaw na sitwasyon kung saan hindi maaring magbigay ng seksuwal na pahintulot o consent.





“Hindi maaaring magbigay ng pahintulot, halimbawa, kung ikaw ay lasing o walang malay sa kung ano man dahilan, o [kung] mayroong lubhang intellectual disability na hindi talaga nakakaintindi o hindi kayang intindihin kung ano ang kanilang ginagawa at hindi kayang magbigay ng pahintulot. Ang mga bata na wala pang 16 na taong gulang ay hindi rin kaya magbigay ng pahintulot ayon sa batas,” ang sabi ng Abogado at may-akda na si Michael Bradley.





Gayunpaman, sinabi rin ni Bradley na mayroong ilang mga lugar na may problema sa pagtugon ng legal na sistema sa mga kaso ng panggagahasa, lalo na sa mga sitwasyon kung saan ang pahintulot ay tila binigay dahil sa takot o pressure.





"Kung ang isang tao ay nasa isang relasyon ng coercive control na may kasamang sexual coercion, kahit na aktibong pumapayag sila sa praktikal na kahulugan, kung ito ay dahil hindi nila pinaniniwalaan na may ligtas na alternatibong pagpipilian sila o nawalan na sila ng kakayahang magpasya ng malaya, wala na itong kahulugan na mayroong consent."





Edukasyon sa pagbibigay ng pahintulot sa sekwal na gawain

Ang mga aspeto ng paghahanap, pagbibigay at pagtanggi sa sekswal na pahintulot ay naging mandatoy element lamang ng Australian National Curriculum mula sa taong ito , 2023. Ang kautusang ito ay nangyari bilang tugon sa pagpuna, na nagsasabing walang sapat na pagtuon sa mga kontemporaryong ideya ng sekswalidad, at pag-iwas sa sekswal na pang-aabuso.





Layon nito na ituro ang pahintulot at magalang sa mga relasyon sa paraang naaangkop sa edad at sumasaklaw sa pamimilit at kawalan ng timbang sa kapangyarihan.





Tinutuklas din nito ang mga stereotype na may kasarian, kabilang ang mga pagkakaiba sa tradisyonal na kultural na mga inaasahan na sa mga lalaki at babae.





MORE FROM THE SETTLEMENT GUIDE Paano tinuturo ang kalusugan sa sekswalidad sa mga paaralan sa Australya at mga tip para sa mga magulang na makapag-usap tungkol sa sekswalidad sa kanilang mga anak SBS English 11/10/2022 11:13 Play

Ayon naman kay Richie Hardcore na isang educator at aktibista na may karanasan sa pagtatrabaho sa family at sexual violence prevention pati pagtuturo ng sex education sa Australia at New Zealand.





Sabi nito naniniwala siya na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga kultural na kaugalian o norms na hindi hinihikayat nap ag-usapan sa publiko ang tungkol sa sex dahil sa bawal at stigma, nagiging sex object ang mga babae sa advertisements habang ang mga bata ay may access sa bayolente at pornography online.



SEX online Credit: JLGutierrez/Getty Images Ang sikat na kultura ay nag-normalize ng sekswal na pagsalakay at sekswal na pangingibabaw, kadalasan sa isang kasarian na walang simetriko na paraan. Ang mga adult na lalaki at batang lalaki ay kadalasang may kapangyarihan sa mga adult na babae at batang babae. Ang mga adult na babae at batang babae ay hinubog sa sekswal na pagsang-ayon sa ng mga lalaki, "sabi niya.





"Talagang kailangan nating gumawa ng isang mas mahusay na trabaho ng pakikipag-usap tungkol sa sekswal na awtonomiya at sekswal na ahensya at kapwa sekswal na kasiyahan at pag-usapan ang magandang bahagi ng sex gaya ng pag-iwas sa pinsala nito."



Ang sex ay ang kamangha-manghang karanasan ng tao at ... walang dapat masaktan, pisikal na emosyonal o espirituwal. Richie Hardcore, sexual education provider at activist

Dahil ang sexual consent ay maaaring bawiin, at ang mga henerasyon ay lumaki na hindi nakasanayan na humingi ng pahintulot sa panahon ng kanilang sexual activity nangangahulugan ito na maraming pakikipagtalik ang maaaring hindi sinasadyang hindi pinagkasunduan.





"Bigyan natin ang lahat ng payo at turuan para gawing normal ang komunikasyon sa ganitong usapin. Sa tingin ko, maaalis nito ang maraming pinsala," dagdag ni Hardcore.



Credit: Beatriz Vera / EyeEm/Getty Images “Kapag pinag-uusapan natin ang panggagahasa o rape, madalas naiisip natin ang isang tao na biglang lalabas mula sa mga puno na may hawak na patalim at dadalhin ang biktima... pero karamihan sa mga rape ay ginagawa ng isang taong kilala ng biktima, o sa mga date, o kahit na sa mga relasyon. Kaya paano natin masigurong ang mga tao ay mayroong hindi marahas, parehong nakapagbibigay ng kaligayahan, at may kasunduan sa kanilang mga karanasan sa sekswal?” tanong niya.





Para kay Jess Hill, ang pag-aaral kung paano hingin ang pahintulot sa sekswal na paraan ay nangangailangan ng pagtanggal ng kultura ng hiya tungkol sa sekswalidad, pag-a-update ng maling gendered na mga inaasahan sa sekswal, at mga lumang kaisipang babae at lalaki.





“Maraming bagay na kailangang unawain at kailangan tanggalin ng mga lalaki at babae tungkol sa kanilang sariling kahilingan. Hindi ito madaling gawain. Kaya kasing halaga ng pagsabi ng 'Oo' sa pagpapakatanggi.”





Kung kinakailangan mo ng emosyonal na suporta, makipag-ugnay sa 1800RESPECT, Lifeline sa 13 11 14 o Beyond Blue sa 1800 22 46 36.