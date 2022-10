Paglabag sa health protocols, sanhi ng pagpapatigil sa ilang community pantry sa Mindanao

Presented by Via Castillo

Parami na rin ng parami ang nagtatayo ng community pantries Mindanao.







Sa Roxas Avenue sa Davao City, may mga food packs, gulay at bigas na naka display tuwing hapon.



Sa Quimpo Boulevard naman, bukod sa mga pagkain ay may pinamimigay ring mga gamot at hygiene kits gaya ng alcohol at face masks.







Meron din sa Mulig, Toril kung saan maari pang makakain ng mga nilutong sabaw at gulay ang mga bumibisita.





Highlights:





Mga residente dinadagsa ang community pantries

Koordinasyon ng mga community pantry organizers at awtoridad, hiling ng alkalde ng Davao City

Kongresista sa Cagayan de Oro City, nais paimbestigahan ang mga insidente ng panghaharas sa ilang community pantry organizers





Wala naman raw nakikitang problema si Davao City Mayor Sara Duterte sa pagsasagawa ng community pantries basta't nasusunod lang ang mga pinatutupad na health protocols.







Nitong Lunes, pansamantalang ipinahinto ang community pantry sa Quimpo Boulevard dahil di na nasusunod ang social distancing sa sobrang dami ng tao.







Sa kanyang radio program kahapon, sinabi ng alkalde na pinayuhan nila ang mga organizers ng nasabing pantry na magkaroon ng maayos na plano upang di malabag ang mga health protocols at hindi maging sanhi ng pagkalat ng COVID-19.







Humingi rin ng dispensa ang mga organizers nito. Sa kanilang Facebook post, sinabi nila na maraming hindi nabigyan dahil good for 350 individuals lang ang kanilang inihanda.







Nagpaalala naman si Duterte sa lahat ng organizers ng community pantry sa syudad na makipag-coordinate sa otoridad upang makatulong sa crowd control at masigurong masusunod ang health protocols.







Sa Cagayan De Oro City naman, nais paimbestigahan ni Congressman Rufus Rodriguez sa Commission on Human Rights at National Bureau of Investigation ang panghaharass umano sa mga community pantries sa syudad.







Aniya, dalawang insidente na ng harassment at profiling ang naiulat kaya naman mag-fi-file siya ng resolusyon sa kongreso upang maimbestigahan ito.







Aniya, dapat ay pinupuri ang mga organizers ng community pantries at hindi hinaharas.







Noong Miyerkukes, isang poster ang idinikit sa harap ng isang pantry sa Barangay Kauswagan na nagsasabing "communist sympathizers" ang mga organizers nito.