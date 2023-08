Pamamahala sa Sakit sa Daycare: Tips sa mga bagong migrante at magulang

Key Points Inirerekomenda na mas maagang ipasok ang mga batang maliliit sa mga pasilidad ng early childhood education upang matulungan ang mga magulang na bumalik sa trabaho.

Ang mga first-time parents o bagong migrants ay maaaring mahaharap sa malaking pagsubok dahil sa madalas na pagkakasakit ng mga bata sa daycare.

May mga migrante na hindi eligible para sa childcare subsidy na ipinamamahagi ng Centrelink, kaya't kailangang suportahan nila ang kabuuang gastos ng pag-aalaga sa mga bata.

Ang paghiwalay ng isang maysakit na bata sa isang childcare centre ay batay sa obligasyon ng pangangalaga sa ibang mga bata.

Bilang bagong salta dito sa Australia isang malaking hamon kung saan iiwan ang mga anak kung magtatrabaho.





Kaya malaking kaginhawaan kung ang inirerekomenda ng Australia na ipasok sa Early Childhood Education ang mga bata , para makabalik sa trabaho ang mga magulang.





Isa pang popular na opsyon ng mga magulang ay ipasok ang mga anak sa daycare facility, sa paraang ito matutulungang lumakas ang resistensya ng mga bata laban sa sakit.





Ang early childhood education ay naghahanda sa kanila sa paaralan sa aspeto ng pakikisalamuha sa iba at kakayahan sa academics.





Gayunpaman, habang sinisimulan ng mga sanggol at bata ang kanilang panghabambuhay na paglalakbay sa pag-aaral sa mga institusyong pang-edukasyon sa maagang pagkabata, tulad ng kanilang utak, nagsisimula na ring matuto ang kanilang immune system.





Ito ay kapag nagsimula itong makipag-ugnayan sa mga mikrobyong nagdadala ng impeksiyon, na karaniwang tinatawag na 'mga bug'.



Karaniwang inirerekomenda ng mga doktor na karamihan sa mga impeksiyon ay nawawala ng kusa kahit walang lang partikular na medikal panggagamot ang ginagawa. Credit: The Good Brigade/Getty Images Isang malaking hamon ang ganitong sitwasyon para sa mga bagong salta at bagong mga magulang.





Ayon kay Jyoti Sandhu na isang early childhood educator sa Melbourne. Bago ipasok ang mga bata, nagbibigay ng orientation session ito sa mga magulang upang ipaalam sa kanila ang kapaligiran, at ang mga maaaring haharapin na sitwasyon habang ang kanilang mga bata ay nasa daycare.



Ang bahay ay isang napakaligtas na kapaligiran kung saan ang bata ay expose lamang sa ilang mga matatanda. Ngunit sa mga lugar ng early childhood settling, ang mga bata ay expose sa iba't-ibang mga bata at matatanda. Karaniwan na para sa kanila ang magkaroon ng uri ng sakit. Jyoti Sandhu

Idinagdag niya na habang ang karamihan sa mga sakit ay hindi dapat ikakabahala para sa mga daycare setting ang ilan ay maaaring seryosong nakakahawa.





Nakikita ni Dr Amir Saeedullah, isang GP na nakabase sa Melbourne, ang maraming maliliit na bata na nakakakuha ng mga impeksyon mula sa mga setting ng daycare.





“Nakakakuha kami ng maraming bata sa age bracket na anim na buwan hanggang limang taon... Sa taglamig, ang mga impeksiyon na aming nararanasan ay upper o lower respiratory tract infections at otitis media. At sa tag-araw, bukod sa mga ito, nakakakuha kami ng maraming mga pasyente ng gastro.





"Sa 100 daycare-going na mga bata, 20-30 ang nakakakuha ng mga impeksyong ito nang madalas," paliwanag ni Dr Saeedullah.



Ang mga bagong migrante ay kadalasang nahaharap sa mga karagdagang hamon kapag nagkasakit ang kanilang anak, dahil sa kakulangan ng network ng suporta. Credit: MoMo Productions/Getty Images Isinalaysay din ng first-time mum na si Nikita, ang kanyang karanasan habang ipinasok nya ng ilang buwan ang kanyang labing walong buwang anak na lalaki sa daycare.







“Ang aming anak ay pumupunta sa center isang beses sa isang linggo... nagkaroon siya ng dalawang masamang kaso ng trangkaso kung saan ang GP ay nagreseta ng mga antibiotic at isang steroid dahil ang paracetamol at ibuprofen ay hindi tumatalab. Nahawa pa siya ng foot and mouth disease, "sabi niya.





Maaari ding nakakadismaya para sa mga magulang na hilingin na kunin ang kanilang maysakit na anak mula sa childcare center sa kalagitnaan ng isang araw ng trabaho.





Kung ang isang bata ay madalas magkasakit, ang paghingi ng permiso na hindi magtrabaho mula sa employer o pagliban sa negosyo ay maaaring malaking isyu sa magulang.





Bilang mga bagong migrante hindi kami eligible sa childcare subsidy at kinakailangan naming magbayad mula sa sarili naming pera nang nagkakahalaga ng $125 . Kung hindi naman mailalagay ang anak sa childcare dahil may sakit nagbabayad ka din kaya doble ang sakit namin pati sa bulsa. Nikita

Iniisa-isa naman ni Dr Saeedullah ang mga sintomas na nagpapakita na dapat ipapauwi ang isang bata mula sa daycare.





"Basta sa isang runny nose, I don't think it is reasonable to send a child home. Kung may iba pang mga senyales ng impeksyon, halimbawa, lagnat, ubo o kung ang isang nakatatandang bata ay nagreklamo ng namamagang lalamunan, o kung ang bata ay nakikitang hindi maganda, susuportahan ko ang bata na pauwiin sa bahay."





Binibigyang-diin din niya ang mga mapanganib na senyales ng impeksyon na dapat imbestigahan ng bawat GP, gaya ng mataas na temperatura ( na nasa mga 39 - 40 degrees), hindi pagkain at pag-inum, dahil sa sipon, pagtatae, pagsusuka o mga pantal sa katawan.





Kaya ipinaliwanag ni Sandhu kung bakit kailangang manatili sa bahay ang isang batang may sakit.





“Alam kong ang mga magulang ay kailangang magpahinga at manatili sa maysakit na bata sa loob ng ilang araw, ngunit ito ay para sa ikabubuti ng bata... kung ang bata ay magkasakit nang husto, maaaring kailanganin ng mga magulang na dalhin sila sa ospital at aabutin ang paggaling. mas matagal,” paliwanag ni Sandhu.





Idinagdag niya na ang pagbubukod ng isang maysakit na bata mula sa isang childcare center ay batay sa kanilang tungkulin ng pangangalaga sa ibang mga bata sa kanilang pasilidad.





Kaya pinapayuhan madalas ang mga bata sa paghuhugas ng kamay at panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa ibang batang may trangkaso o gastro.





Pinapayuhan ang madalas na paghuhugas ng kamay at panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa isang batang may trangkaso o gastro. Credit: Maskot/Getty Images/Maskot Dagdag naman ni Dr Saeedullah dito papasok ang kahalagahan ng tamang nutrisyon sa mga bata.





"Karamihan sa mga bata na pumupunta sa amin, ay mga maselan na kumakain na tiyak na may kakulangan sa nutrisyon tulad ng iron at Vit D deficiencies. Kaya, ang pagkakaroon ng food supplements mula sa tablet man o likido ay nagpapalakas ng kanilang immunity system at mula sa sakit kaya higit na binabawasan ang kanilang mga pagkakataon na magkaroon ng mga impeksiyon," payo niya.





“Mahalaga ang bakuna o childhood vaccinations… nagiging proteksyon sila sa mga bata at makakatulong din ito para sa mga hindi pwedeng bakunahan na mga bata dahil medikal na kondisyon.





Karamihan sa mga early childhood education centres sa Australia ay talagang ini-endorso ang pagbabakuna mula bilang bahagi ng kampanya ng pederal na pamahalaan.





"Ang ilang mga magulang ay pinipili na huwag pabakunahan ang kanilang anak. Mayroon kaming iba't ibang mga regulasyon at alituntunin tungkol dito. Kung may outbreak sa isang childcare service, inirerekumenda namin ang mga magulang ng mga hindi nabakunahang bata na panatilihin sila sa bahay dahil wala silang ganoong immunity," dagdag ni Sandhu.





Mahigpit na rekomendasyon ni Sandhu na dapat ma-expose ang mga bata sa mga natural na kapaligiran tulad ng mga parke at palaruan sa halip na mga pasilidad sa loob ng bahay tulad ng mga play center, upang tumaas ang kanilang immunity sa nakapaligid sa kanila.









Staying Healthy o Panaltilihing Malusog ay isang a handbook na sinusunod ng childhood education centres sa buong Australia.