Plano ng Victoria at NSW sa pagbabalik eskwela ng mga bata, kasado na

Highlights Gagawing mandatory ang booster shots para sa mga magbabalik eskwela sa Victoria.

Dalawang beses kada linggo ang pagsasagawa ng rapid antigen testing sa mga estudyante.

Mamimigay ng libreng RAT sa mga paaralan sa NSW at Victoria bago magsimula ang pasukan.

Naglabas ang Victorian government ng back to school plan kasama ang pamamahagi 14 million rapid antigen tests sa primary and secondary schools.





Ayon kay Premier Daniel Andrews gagawin ito para masigurong protektado laban sa covid19 ang mga bata at staff ng mga paaralan.





"The features of schools returning will be twice weekly rapid antigen testing. That surveillance testing is all about detecting cases, not necessarily every case, that would be almost impossible given the amount of transmission that's in the community, but it's about finding as many cases as we can and shutting down those chains of transmission."





Dagdag pa ni Ginoong Andrews magiging last resort na lang ang pagbalik sa remote learning ng mga bata





Ang mga mahina ang resistensya o medically vulnerable na mag-aaral at guro ay kailangan magpatest ng limang beses sa isang linggo.





Magkakaroon din ng 50,000 air purification devices sa pagsisimula ng unang term.





Aabisuhan naman ang mga magulang kapag nagkaroon ng positive case sa eskwelahan para makapag isolate ang estudyante pero hindi na kailangan isara ang buong paaralan.





Halos pareho ang plano sa New South Wales. Ayon kay Premier Dominic Perrottet, mahalagang makabalik ang mga bata sa paaralan at ito ang kanilang prayoridad.





"We all know kids do better at school, not just from an educational perspective but from a mental health and social outcome perspective. It is where our kids learn the best and where opportunity is created."





Inaasahan naman ang pagtaas pa ng mga covid19 cases sa pagbubukas ng klase ayon kay Chief Medical Officer Kerry Chant.





Marami ang magkakahalo ang reaksyon sa plano ng pamahalaan. May mga nangangamba rin para sa kalusugan ng mga bata, staff at pamilya.





Pero ayon sa mga eksperto, makakabuti sa mental health ng mga bata ang muling makasalamuha at matuto sa mga paaralan.





Sa Queensland, pansamantalang ipinagpaliban ang pagbubukas ng klase. Pero Nagpasalamat si Health Minister Yvette D’Ath sa mga magulang na nagdesisyong pabakunahan ang mga anak.





SA South Australia naman, magiging unti-unti ang pagbabalik ng mga bata sa face to face learning.