Mga magulang hinihikayat na pabakunahan ang mga anak edad 5-11 sa pagbabalik eskwela

Ayon sa survey ng Melbourne institute, 26% ng mga magulang ang nag-aalangan na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil sa mga health risk na maaring maidulot ng bakuna sa kanilang mga anak.





Sa gitna ng mga pangambang ito, hikayat ni Dr Earl Pantillano, isang practicing GP sa Harbour Town medical centre at affiliate ng Gold Coast university hospital vaccine hub and fever clinic, mahalaga na mabakunahan ang mga bata dahil carrier sila ng virus at posible itong kumalat at makahawa.





Aniya, prayoridad din dapat mabakunahan ang mga kabataang may mga comorbidities o mga kondisyon sa kalusugan.





Disclaimer: Ang mga impormasyon sa panayam na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor tungkol sa mga usaping pang-kalusugan.











