PasaBuy ginamit ng scammer para makapang-biktima ng mga kapwa Pinoy sa Australia

Highlights Nang magpost ang isang kababayan gamit ang facebook account bilang Sandra Lupkey sa mga community facebook page na nag-aalok para sa mga gustong mag 'PasaBuy' ng pasalubong sa halagang $16 per kilo, agad nitong nakuha ang atensyon ng maraming myembro

Naglaho ang PasaBuyer matapos makuha ang bayad sa order ng mga biktima

Ipinagbigay alam din ng SBS Filipino sa Department of Trade and Industries ang insidente ng panloloko. Sa text message na ipinadala ni Consul Commercial Alma Argayoso ng Sydney, sinabi niyang kanila itong iimbestigahan

Sa tuwing matatakam sa pagkain at produktong kinalakihan sa Pilipinas, nakasanayan na ni Myra, di nya tunay na pangalan, na bumili sa mga Filipino shops o di kaya ay magpabili sa mga tinatawag na PasaBuy sellers.





Karaniwan sa kanila ay mga kababayan na nagbakasyon sa Pilipinas at pumapayag bilhin at bitbitin sa kanilang bagahe ang mga item o produktong hinahanap hanap bago sila bumiyahe pabalik ng Australia.



May mga lehitimong kumpanya o indibidwal rin na gumagawa nito sa Pilipinas at rehistrado sa DTI.





Kaya’t nang mag post ang isang kababayan gamit ang facebook account bilang Sandra Lupkey sa mga community facebook page na dadating sya sa Australia ng ika-15 ng Nobyembre at nag-aalok para sa mga gustong mag 'PasaBuy' ng pasalubong sa halagang $16 per kilo, agad nitong nakuha ang atensyon ng maraming myembro.. isa na dito si Myra





"Nagcomment ako kung pwedeng umorder then nag-message po sya sa akin. Tapos tinanong ko po kung 'how much?' tapos ang sabi nya sa akin wala daw masyadong patong yun. Siningil lang nya ako kung mnagkano yung amount sa Pilipinas. Ang sabi nya rin po sakin taga-Boxhill sya na idedeliver na lang sa akin yung mga orders ko."





Maayos naman ang naging palitan ng chat ng dalawa mula sa presyo hanggang sa paraan ng pagdeliver ng order pero nang sumunod na araw isang pabor ang hiniling ng PasaBuyer na si Sandra Lupkey kay Myra.





"4:00 AM minessage nya ako. Sabi nya 'Sorry sa abala pwedeng makisuyo? May Pay ID ako, meron po ba kayo? Kasi yung isang buyer wala syang anything and she can only pay via PayID, is it okay sa inyo ko na lang ipasend then isend nyo na lang sa Gcash?'





Ako naman po bilang Pilipino rin na nagmamagandang loob, binigay ko yung number at details ko sa kanya. Myra





Ang di alam ni Myra, unti-unti na pala syang nahuhulog sa modus ng isang scammer. Kung saan ipinapasa ng nasabing pasabuyer ang kanyang pangalan at pay ID details sa ibang customer para dito nila ihulog ang kanilang bayad.





At kapag natanggap na ni Myra ang pera ay sya namang ipapadala nya sa isang Gcash account na ibinigay ng pasabuyer. Ang Gcash account na ito ay sa ibang tao rin nakapangalan.





Sa dami ng pasahan ng bayad, hindi madaling matutukoy kung alin ang totoong account na pagmamay-ari ng nagpakilalang Sandra Lupkey.





Dahil nakuha na ang buong tiwala ni Myra ganun din ang bayad sa mga order na produktong ipapadala, bigla na lang naglahong parang bula ang pasabuyer na si Sandra.



Hindi ko na po sya makita sa Facebook tapos nag try po ako magsend nung araw na sinabi sakin ng isang umorder na naka-block na sya. Tapos hindi na rin magsend lahat ng messages ko. -Myra





Bukod sa Sydney, marami din itong nabiktima sa Adelaide Filipino Facebook page. Ilan sa mga nabiktima naghayag ng kwento sa social media ang nagtangka pang puntahan ang address na binigay ng scammer pero hindi ito matagpuan.





Nauna na ring sinabi ng opisyal na mas marami nang Pinoy products na mabibili ngayon sa Australia kumpara noon na nasa mga lehitimong tindahan.





Masama ang loob ni Myra at iba pang biktima sa pangyayari lalo pa’t mahalaga ang bawat dolyar na pinaghirapan na nauwi sa magpagsamantalang kamay ng scammer.





Pero kaakibat nito ang aral at payo para sa ibang kababayan nang makaiwas sa masamang karanasan sa pagpapasabuy.





Kung kayo ay biktima ng scam o anumang uri ng pang gagantso online, telepono o email, maari itong ireport sa ACCC o Australian Competition and Consumer Commission o tumawag sa Australian Cyber Security Hotline on 1300 292 371 para kanilang maibestigahan kahit pa mula sa ibang bansa ang scammer.