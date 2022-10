Highlights Ayon sa datos, pinakamataas na bilang ng mga nasawi sa COVID-19 ang mga pinanganak sa Middle East na sinundan naman ng mga pinanganak sa Timog Silangan ng Europa.

Ang mga ipinanganak sa United Kingdom at Ireland ay may kaparehong bilang ng mga ipinanganak sa Australia.

Ayon sa multicultural groups, may mga kaukulang impormasyon na ipinakalat kaugnay ng COVID-19 ngunit hindi ito sapat ayon sa Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia

Apektado ng COVID-19 ang lahat ng tao sa Australya ngunit mas matindi ang naging tama nito sa iba’t ibang komunidad na galing sa samu’t saring kultura at lenguahe.





Ayon sa pinuno ng Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia na si Mary Patetsos, isang dahilan ay karamihan sa mga taong nasa komunidad na ito ay nagtatrabaho sa mga industriyang mas may banta at panganib ng nasabing sakit.





Pakinggan ang audio:





Advertisement

LISTEN TO Mga migrante, mas maaring masawi sa COVID-19 kumpara sa mga ipinanganak sa Australya SBS Filipino 18/02/2022 03:45 Play