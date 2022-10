Mga bagong kaalaman nanaman ang hatid namin ngayong Martes.





Ang lance ay isang uri ng mahabang sibat na gamit noong medieval times

Inalok ng steel tycoon na si Andrew Carnegie na bilhin ang Pilipinas mula sa US

Habang teenager pa lang ay naging bihasa na si Bill Gates sa programming at nagawa niya manghack ng computer systems

