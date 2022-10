Highlights Noong unang panahon, ayon sa batas ni Hammurabi, di dapat lumagpas sa 33% ang interest rate ng mga naniningil ng utang

Dahil nakalimutan ng isang mama ang kanyang wallet, nagkaroon ng ideya na maglabas ng credit card system

Isa sa mga artifact sa Pilipinas, isa palang record ng utang ng isang taong nagngangalang Namwaran

