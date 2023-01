Pulitika, maagang pakikibahagi, masama o kapaki-pakinabang?

Bago ang tinatawag na Super Saturday by-elections, tanong nami'y anong kabutihan nga ba para sa mga kabataan na maagang makialam sa pulitika?





"If there is something that you believed in, and there's something in society that you want to change, I feel like you have an obligation to get involved and create the change you want to see," sabi ng maagang sumuporta sa politika na si Paul Mills nang tanungin bakit kailangang makibahagi ng mga kabataang tulad niya.





Nasaksihan ang kanyang amain na labis na nakibahagi sa pulitika, sa murang gulang noon ni Paul Mills, siya ay nabigyang-inspirasyon na aktibong lumahok sa pagsuporta sa partidong pampulitika na kanyang pinili.





"It's a personal choice. Compulsory voting gives young people opportunity to actually make time and have a think about what we believe in and what we wanna see in the future," furthers Paul Mills.

Paul Mills (Supplied) Source: Supplied





Binigyang-diin ng batang Australyano-Filipino na ang mga bagay na nakikita mo sa lipunan, kung na binabagabag ka o may isang bagay na kinagigiliwan mo, makibahagi ka sa kahit anong kapasidad ... magsalita at ilabas ang iyong boses."





Ang pakikilahok o pagtulong ay mahalaga upang magkaroon ng kamalayan at maging bahagi ng pagbabago na nais mong mangyari.





Paul Mills (3rd from left) with other young political supporters (Supplied by P Mills) Source: Supplied by P Mills