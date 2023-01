Pagpreserba ng kultura at pamana sa pamamagitan ng mga nobela

Available in other languages

Nanalo si Gina Apostol ng Philippines National Book Award para sa kanyang unang dalawang nobela at ang kanyang pangatlo ay nanalo sa 2013 PEN Open Book Award.





Ang kanyang unang dalawang nobela na Bibliolepsy at The Revolution According to Raymundo Mata, ay parehong nanalo ng Juan Laya Prize for the Novel (Philippine National Book Award).





Ang kanyang pinkabagong nobela na Insurrecto ay pinangalanan ng Publishers’ Weekly bilang isa sa mga Ten Best Books of 2018, Buzzfeed's Best Books of 2018 at Autostraddle's 50 Best Feminist Books of 2018.





Ang kanyang mga sulat at kwento ay lumabas na din sa The New York Times, Los Angeles Review of Books, Foreign Policy, Gettysburg Review at Massachusetts Review.





Dadalo si Ms Apostol sa Adelaide Writers' Week ngayong Marso 2-7.











